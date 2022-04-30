Son dakika haberi... Şehit Uzman Çavuş Berkay Akgül son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi... Şehit Uzman Çavuş Berkay Akgül son yolculuğuna uğurlandı

30.04.2022 20:40
Son dakika haberi... Şehit Uzman Çavuş Berkay Akgül son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika haberine göre Şırnak'ta operasyon sırasında mevzi değiştirirken yüksekten düşerek şehit olan Uzman Çavuş Berkay Akgül memleketi Tekirdağ'da gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

Şırnak'ta operasyon sırasında mevzi değiştirirken yüksekten düşerek şehit olan Uzman Çavuş Berkay Akgül memleketi Tekirdağ'da gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

"Eren Abluka-5 Şht. Uzm. Onb Israfil Işık" Operasyonu kapsamında Şırnak Merkez Cudi Dağı Kenyamevik Tepe mevkii operasyon bölgesine intikal ederken mevzi değiştirirken dengesini kaybetmesi sonucu yüksekten düşerek şehit olan 1 çocuk babası 32 yaşındaki Şehit Uzman Çavuş Berkay Akgül bugün memleketi Tekirdağ'ın Saray ilçesi Kavacık Mahallesi'nde gözyaşları içerisinde düzenlenen askeri törenle toprağa verildi. Şehidin acılı anne babası oğullarının Türk bayrağı sarılı tabutuna sarılıp ağlarken, şehidin 6 yaşındaki oğlu Nuri Ediz ise olan biteni şaşkınlık içerisinde seyretti.

Şehidin cenazesi Saray ilçesi Ayaspaşa Mahallesi'ndeki baba ocağına getirilerek burada helallik alınmasının ardından Ayaspaşa Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kavacık Mahallesi mezarlığında toprağa verildi.

Törene Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, İçişleri Bakan Yardımcı İsmail Çataklı, 5. Kolordu Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan ile protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

(Fatih Kıray/İHA)

Son dakika haberi... Şehit Uzman Çavuş Berkay Akgül son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberi... Şehit Uzman Çavuş Berkay Akgül son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberi... Şehit Uzman Çavuş Berkay Akgül son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberi... Şehit Uzman Çavuş Berkay Akgül son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberi... Şehit Uzman Çavuş Berkay Akgül son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberi... Şehit Uzman Çavuş Berkay Akgül son yolculuğuna uğurlandı

YORUMLAR
500
Son dakika haber: Şehit Jandarma Uzman Çavuş Akgün'ün naaşı memleketine uğurlandı Son dakika haber: Şehit Jandarma Uzman Çavuş Akgün'ün naaşı memleketine uğurlandı Son dakika... Şehit Jandarma Uzman Çavuş Akgün, Tekirdağ'da son yolculuğuna uğurlandı Son dakika... Şehit Jandarma Uzman Çavuş Akgün, Tekirdağ'da son yolculuğuna uğurlandı

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Şehit Uzman Çavuş Berkay Akgül son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


Son Dakika
20:57 Trabzon'da tüm uyarılara rağmen silah sesleri yükseliyor
20:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'nu sert eleştirdi: Faşist yüzünü ortaya koydu
20:37 Yeşilçam oyuncusu Kadir Kök, 83 yaşında yaşamını yitirdi
20:36 Kenan İmirzalıoğlu'nun şoförü aracını yol ortasına park edince sokak ortasında iki kadının tepkisiyle karşılaştı
20:34 Bakan Koca sosyal medyadan sert çıktı! Koronavirüs tablosunda eksiye düşen vaka sayısı düzeltildi
20:29 Rıdvan Dilmen'den ortalığı karıştıracak "yasa dışı dinleme" iddiası!
19:51 Acun Ilıcalı'nın Hull City'si sahaya çıktığına pişman oldu!
19:34 Hırçın çakal, plajda tek bulduğu çocuğun suratını parçaladı
19:31 Şampiyonluk maçında ilk gol geldi! Trabzonspor affetmedi
19:30 La Liga'da şampiyon Real Madrid oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2022 21:05:12. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi... Şehit Uzman Çavuş Berkay Akgül son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement