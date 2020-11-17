Son dakika haberi: Sivas'ta yüksek ses çıkaran havai fişek patlaması vatandaşları tedirgin etti - Son Dakika

Son dakika haberi: Sivas'ta yüksek ses çıkaran havai fişek patlaması vatandaşları tedirgin etti

17.11.2020 06:57

Son dakika gündem haberi: Sivas'ta gece saatlerinde meydana gelen patlama sesleri vatandaşları tedirgin ederken, Sivas Valisi Salih Ayhan patlamanın havai fişek kaynaklı olduğunu açıkladı.

Sivas'ta gece saatlerinde meydana gelen patlama sesleri vatandaşları tedirgin ederken, Sivas Valisi Salih Ayhan patlamanın havai fişek kaynaklı olduğunu açıkladı.

Akdeğirmen Mahallesi'ndeki Zübeyde Hanım Anaokulu çevresinde yüksek sesli patlama olması üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Ekipler, Sivas Valiliği Konutu yakınlarında meydana gelen patlamanın havai fişek kaynaklı olduğunu tespit etti.

Bu arada, çevredeki okulun güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde 1'i kadın 2 kişinin olayın ardından bölgeden koşarak uzaklaştığı görüldü.

Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

"Patlama havai fişek kaynaklı"

Vali Ayhan ise olayın ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Ayhan, olaya ait güvenlik kamerası görüntülerini de paylaşarak, endişe edilecek bir durumun olmadığını belirterek, şu ifadeyi kullandı:

"Saat 23.26'da kendini bilmez bazı kişiler tarafından Sivas merkezindeki bir okul bahçesinde yüksek sesli havai fişek patlatma yapılmış olup, herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Sorumlu kişilerin tespiti en kısa zamanda yapılacak ve gerekli cezai işlem uygulanacaktır. Gece saatlerinde yoğun sesli havai fişek patlatması yaparak halkımızı infiale sevk eden şahıslar, Sivas Emniyetinin yoğun ve hızlı çalışması ile kısa sürede tespit edilmiştir. Bir bayan, bir erkek şahıslar hakkında adli ve idari işlemler başlatılmıştır. Şehrimize geçmiş olsun."

Son dakika haberi: Sivas'ta yüksek ses çıkaran havai fişek patlaması vatandaşları tedirgin etti
Son dakika haberi: Sivas'ta yüksek ses çıkaran havai fişek patlaması vatandaşları tedirgin etti
Son dakika haberi: Sivas'ta yüksek ses çıkaran havai fişek patlaması vatandaşları tedirgin etti
Son dakika haberi: Sivas'ta yüksek ses çıkaran havai fişek patlaması vatandaşları tedirgin etti

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Sivas'ta yüksek ses çıkaran havai fişek patlaması vatandaşları tedirgin etti - Son Dakika


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