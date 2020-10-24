Son dakika haberi | Slovenya Dışişleri Bakanı Logar'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika

Son dakika haberi | Slovenya Dışişleri Bakanı Logar'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı

24.10.2020 13:03
Son dakika haberi | Slovenya Dışişleri Bakanı Logar'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı, System.String[]

Son dakika haberi: Slovenya Dışişleri Bakanı Anze Logar'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Slovenya Dışişleri Bakanı Anze Logar'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Logar'ın cuma günü yaptırdığı rutin Kovid-19 testinin sonucunun pozitif çıktığı bildirildi.

Logar'ın herhangi bir semptom göstermediği kaydedilen açıklamada, Logar ile yakın çalışma arkadaşlarının kendilerini 10 gün boyunca karantinaya alacakları aktarıldı.

Vaka sayılarındaki artış nedeniyle "salgın durumu" ilan edilen Slovenya'da, son 24 saatte 1963 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Ülkedeki toplam vaka sayısı 21 bin 276'ya çıkarken, can kaybı da 19 artarak 233 oldu.

Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya, Cuma, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Slovenya Dışişleri Bakanı Logar'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika

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