SOKAK KÖPEĞİNE PİTBULL SALDIRISI KAMERADA - Son Dakika

BURSA'da bakımı yasak olmasına rağmen sahibinin tasmasız ve ağızlıksız gezdirdiği 'pitbull' cinsi köpek, sokakta sahipsiz köpeği ısırarak, yaraladı. O anlar cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi. Yaralı köpek belediye ekiplerince tedaviye alınırken, pitbull cinsi köpeğe ise el konuldu.

Olay, dün İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Ilıcak Sokak'ta meydana geldi. Bakımı yasak olmasına rağmen sahibi tarafından tasmasız ve ağızlıksız gezdirilen Japon ırkı pitbull cinsi köpek, sokak köpeğine saldırdı. Köpekler, çevredekiler tarafından güçlükle ayrıldı. 'Pitbull'un ağız ve ayağından ısırdığı köpek, yaralandı. Pitbull cinsi köpeğin sahibi ise olayın ardından köpeğini bırakarak, yaya olarak bölgeden uzaklaştı. Kanlar içinde kalan sahipsiz köpek ile saldırgan köpek, ihbar üzerine olay yerine gelen İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi ekiplerince alındı. Tedaviye alınan sahipsiz köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, pitbull cinsi köpeğe ise el konuldu. Polis ekipleri, pitbull cinsi köpeğin sahibini bulmak için çalışma başlattı.

KÖPEĞİN SALDIRDIĞI ANLAR KAMERADA

Öte yandan pitbull cinsi köpeğin, sahipsiz köpeğe saldırdığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülere; köpeğin saldırdığı ve çevredekilerin köpekleri ayırma çabaları yansıdı. Görüntüler sosyal medyada paylaşılınca, tepki topladı.

'BU CİNS SALDIRGAN KÖPEĞİN BAKIMI YASAK'

Yaralı köpeğin tedavisini yapan İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi Veterineri Mesut Karıman, "Dün gerçekleşen pitbull saldırısı sonucu yaralanan sokak köpeğimiz barınağımıza getirildi. Şu anda röntgenini çektik. Sağ ön bacağındaki 2 parmağın kırık olduğunu gördük. Ayağında şişlik de var. Biz ona yönelik tedavi yoluna gideceğiz. Şu anda alçıya alarak durumunun düzeleceğini düşünüyorum. O kadar büyük çaplı kırık olduğu gözükmüyor. Ülkemizde yasak olan köpek ırkları var. Bunlardan biri de Japon ırkı pitbullar. Saldırgan köpek ve bakımı yasak. Sahiplendirilmesi, satışı ve üretimi de yasak. Bu tip köpeklere sahip olan kişiler kontrolsüz şekilde dışarıda köpekleri gezdirip ve yakalanırsa 7 bin 802 TL ceza uygulanmaktadır. Bu nedenle bu tip ırklara yönelmeyin. Barınaklarımızda olan köpeklerimizi sahiplenin. Bu yaralı köpeğimiz de bizim kontrolümüz altında kalacak. Sahibi de varsa sahibine de verilmeyecek. Eğer sahibi gelirse gerekli cezai işlem uygulanacak" dedi.