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Son dakika haberi | Somali Cumhurbaşkanı Fermacu, ayrılığa düştüğü Başbakan'ın seçim kararını destekledi - Son Dakika

Son dakika haberi | Somali Cumhurbaşkanı Fermacu, ayrılığa düştüğü Başbakan'ın seçim kararını destekledi

11.01.2022 11:20
Son dakika haberi | Somali Cumhurbaşkanı Fermacu, ayrılığa düştüğü Başbakan'ın seçim kararını destekledi

Son dakika haberleri... Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu, siyasi kriz yaşadığı Başbakan Muhammed Hüseyin Roble'nin başını çektiği ulusal istişare forumunda alınan seçim kararını desteklediğini açıkladı.

Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu, siyasi kriz yaşadığı Başbakan Muhammed Hüseyin Roble'nin başını çektiği ulusal istişare forumunda alınan seçim kararını desteklediğini açıkladı.

Fermacu, ulusa sesleniş konuşmasında, başkent Mogadişu'da düzenlenen istişare forumunda seçimlerin şubat sonuna kadar tamamlanması kararı alındığını ve bunu memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Seçimlerin tamamlanmasını kolaylaştıracak kararı takdir ile karşıladığını belirten Fermacu, Somali halkının daha fazla gecikmeyi kaldıramayacağını kaydetti.

Fermacu, forumun sonuç bildirgesinin, 17 Eylül 2020'de alınan seçim anlaşmasını tasdik ettiğini dile getirdi.

Başbakan Roble'yle yaşadığı ayrılığa ilişkin Fermacu, "Şimdi çatışma ve bölünme zamanı değil." ifadesini kullandı.

Somali'de Başbakan Muhammed Hüseyin Roble ve eyalet başkanları, dün meclis seçimlerinin 25 Şubat'a kadar tamamlanması konusunda mutabık kaldıklarını açıklamıştı.

Somali'de siyasi kriz

Somali'de cumhurbaşkanlığı seçiminin 2021 başında yapılamaması nedeniyle Başbakan Roble ile Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu arasında siyasi kriz yaşanıyor.

Fermacu, Roble'yi ülkeyi yönetememekle suçlarken Başbakan Roble ise Cumhurbaşkanı'nın seçimleri kasıtlı ertelediğini savunuyor.

Cumhurbaşkanı Fermacu, Başbakan Roble ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Abas Amin Ali'yi "yolsuzluk" ve "kamu malını kötüye kullanma" suçlamasıyla 27 Aralık 2021'de açığa almıştı.

Somali'de Cumhurbaşkanı Fermacu tarafından yetkileri askıya alınan Başbakan Roble liderliğinde toplanan Bakanlar Kurulu ise bu adımı "darbe girişimi" olarak değerlendirerek kınamıştı.

2004'te oluşturulan meclis sistemi, ülkenin 4 büyük kabilesi ve küçük kabilelerin temsil edildiği "4,5 sistemine" göre yönetiliyor. Kabile yapısına uygun sistemle yönetilen ülkede, 4 büyük kabile eşit sayıda, diğer kabileler ise bunun yarısı oranında kendi seçtiği vekilleri meclise gönderiyor.

Seçilen meclis üyeleri de hem meclis başkanını hem de yeni cumhurbaşkanını belirliyor.

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Muhammed Abdullah Fermacu, cumhurbaşkanı, Başbakan, Somali, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Somali Cumhurbaşkanı Fermacu, ayrılığa düştüğü Başbakan'ın seçim kararını destekledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Somali Cumhurbaşkanı Fermacu, ayrılığa düştüğü Başbakan'ın seçim kararını destekledi - Son Dakika
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