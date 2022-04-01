Sri Lanka'da Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'yı ve ekonomi politikalarını protesto etmek için düzenlenen gösterilerde 45'ten fazla kişi gözaltına alındı, 10'dan fazla kişi yaralandı.

???????Hindustan Times'ın haberine göre, eylemciler, Devlet Başkanı Rajapaksa'nın özel konutunu hedef aldı.

Polis araçlarını deviren ve ateşe veren eylemciler, Rajapaksa'yı ve ekonomi politikalarını protesto etti.

Gösterilerde 45'ten fazla kişi gözaltına alındı.

Polis ile göstericiler arasında çıkan arbedede 5'i polis, 10'dan fazla kişi yaralandı.

Göstericilerin konutuna saldırdığı sırada evde bulunmadığı bildirilen Rajapaksa, "aşırılıkçı güçleri" ülkedeki istikrarı bozmaya çalışmakla suçladı.

Sri Lanka Başkanlık Ofisinden yapılan açıklamada, protestolara "ülkede istikrarsızlık yaratmak için Arap Baharı çağrısı yapan aşırılıkçı güçlerin liderlik ettiği" ileri sürüldü.

Öte yandan, dün ilan edilen sokağa çıkma yasağı bu sabah itibarıyla kaldırıldı.

Sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti

Ülkedeki ekonomik krizi protesto eden göstericiler, elektrik kesintilerinin 13 saati bulmasının ardından dün Devlet Başkanı Rajapaksa'nın konutu yakınlarında toplanmaya başlamıştı.

"Diktatör Gota" sloganları atarak Rajapaksa'yı istifaya davet eden göstericilere polis, biber gazıyla müdahale etmişti.

Göstericilerin Rajapaksa'nın konutuna saldırması üzerine başkent Kolombo'da sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Sri Lanka'da kötüleşen ekonomik koşullar ve yakıt sıkıntısı protesto edilmişti

7,3 milyar dolar borcu olan Sri Lanka'nın 1,6 milyar dolarlık rezerve sahip olduğu ve iflas edebileceği uyarıları yapılmıştı.

Sri Lanka'nın başkenti Colombo'da binlerce kişi, 28 Ocak'ta kötüleşen ekonomik koşulları ve yakıt sıkıntısını protesto etmişti.

Protestocular, Rajapaksa yönetiminin yanlış uygulamalarının döviz rezervlerinin erimesine, temel gıda fiyatlarının artmasına ve mutfak tüpü ve yakıt gibi temel maddelerde sıkıntı yaşanmasına neden olduğunu savunmuştu.

Hükümet, artan fiyatları kontrol altına almak için "acil durum" ilan etmesine rağmen fiyat artışlarına ve stokçuluğa engel olmayı başaramadı.