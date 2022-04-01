Son dakika haberi | Sri Lanka'daki protestolarda 45'ten fazla kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi | Sri Lanka'daki protestolarda 45'ten fazla kişi gözaltına alındı

01.04.2022 11:36
Son dakika haberi | Sri Lanka'daki protestolarda 45'ten fazla kişi gözaltına alındı

Son dakika haberi... Sri Lanka'da Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'yı ve ekonomi politikalarını protesto etmek için düzenlenen gösterilerde 45'ten fazla kişi gözaltına alındı, 10'dan fazla kişi yaralandı.

Sri Lanka'da Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'yı ve ekonomi politikalarını protesto etmek için düzenlenen gösterilerde 45'ten fazla kişi gözaltına alındı, 10'dan fazla kişi yaralandı.

???????Hindustan Times'ın haberine göre, eylemciler, Devlet Başkanı Rajapaksa'nın özel konutunu hedef aldı.

Polis araçlarını deviren ve ateşe veren eylemciler, Rajapaksa'yı ve ekonomi politikalarını protesto etti.

Gösterilerde 45'ten fazla kişi gözaltına alındı.

Polis ile göstericiler arasında çıkan arbedede 5'i polis, 10'dan fazla kişi yaralandı.

Göstericilerin konutuna saldırdığı sırada evde bulunmadığı bildirilen Rajapaksa, "aşırılıkçı güçleri" ülkedeki istikrarı bozmaya çalışmakla suçladı.

Sri Lanka Başkanlık Ofisinden yapılan açıklamada, protestolara "ülkede istikrarsızlık yaratmak için Arap Baharı çağrısı yapan aşırılıkçı güçlerin liderlik ettiği" ileri sürüldü.

Öte yandan, dün ilan edilen sokağa çıkma yasağı bu sabah itibarıyla kaldırıldı.

Sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti

Ülkedeki ekonomik krizi protesto eden göstericiler, elektrik kesintilerinin 13 saati bulmasının ardından dün Devlet Başkanı Rajapaksa'nın konutu yakınlarında toplanmaya başlamıştı.

"Diktatör Gota" sloganları atarak Rajapaksa'yı istifaya davet eden göstericilere polis, biber gazıyla müdahale etmişti.

Göstericilerin Rajapaksa'nın konutuna saldırması üzerine başkent Kolombo'da sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Sri Lanka'da kötüleşen ekonomik koşullar ve yakıt sıkıntısı protesto edilmişti

7,3 milyar dolar borcu olan Sri Lanka'nın 1,6 milyar dolarlık rezerve sahip olduğu ve iflas edebileceği uyarıları yapılmıştı.

Sri Lanka'nın başkenti Colombo'da binlerce kişi, 28 Ocak'ta kötüleşen ekonomik koşulları ve yakıt sıkıntısını protesto etmişti.

Protestocular, Rajapaksa yönetiminin yanlış uygulamalarının döviz rezervlerinin erimesine, temel gıda fiyatlarının artmasına ve mutfak tüpü ve yakıt gibi temel maddelerde sıkıntı yaşanmasına neden olduğunu savunmuştu.

Hükümet, artan fiyatları kontrol altına almak için "acil durum" ilan etmesine rağmen fiyat artışlarına ve stokçuluğa engel olmayı başaramadı.

YORUMLAR
500
Son dakika haber: RAY KELEPÇELERİNİ ÇALDILAR, TREN KAZASINI POLİS ÖNLEDİ Son dakika haber: RAY KELEPÇELERİNİ ÇALDILAR, TREN KAZASINI POLİS ÖNLEDİ Sri Lanka'da Devlet Başkanı'nın konutuna saldırılması üzerine sokağa çıkma yasağı ilan edildi Sri Lanka'da Devlet Başkanı'nın konutuna saldırılması üzerine sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Sri Lanka, Protesto, Ekonomi, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Sri Lanka'daki protestolarda 45'ten fazla kişi gözaltına alındı - Son Dakika


Son Dakika
11:11 Gram altının fiyatı 912 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:11 İngiltere'den Adana'ya gelen çöpler tepkiye neden olmuştu! Bakanlık: Tehlike sınırında değil!
11:09 Ahmet Davutoğlu doğal gaz zamlarını görünce sordu: Bu millet bu zamlarla nasıl geçinecek, vatandaşa eziyete yeminli misiniz?
10:59 CHP'li Tanju Özcan, gönlünde yatan cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı!
10:56 Çeçen lider Kadirov'un Ukrayna yalanı ortaya çıktı! Benzincideki görüntüsü her şeyi kanıtladı
10:50 Cinsel içerik üretmek için işlerinden ayrıldılar! Yeni evli çiftin aylık kazancı dudak uçuklattı
10:44 CHP Edirne Enez İlçe Başkanı Vedat Avcu, "Ramazan ayını karşılıyoruz" deyip alkol masasından video paylaştı
10:42 Dondurucuda saklamış! Kürtaj karşıtı aktivistin evinde 5 fetüs bulundu!
10:23 Sokak hayvanlarıyla ilgili sözleri tepki çekmişti! Twitter'da boykot edilen Yeşim Salkım'dan sert yanıt: Aklınızı başınıza devşirin
10:19 1 Nisan 2022 güncel döviz kuru! Dolar ne kadar? Euro kaç TL?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 11:52:39. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | Sri Lanka'daki protestolarda 45'ten fazla kişi gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement