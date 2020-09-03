Son dakika haberi: TBMM Başkanı Şentop'tan koronavirüs testi pozitif çıkan Binali Yıldırım ve eşine geçmiş olsun mesajı
Son dakika haberi: TBMM Başkanı Mustafa Şentop, koronavirüs testi pozitif çıkan eski Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ile eşi Semiha Yıldırım'a geçmiş olsun dileğinde bulundu.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, koronavirüs testi pozitif çıkan eski Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ile eşi Semiha Yıldırım'a geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Şentop, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Önceki TBMM Başkanımız Sayın Binali Yıldırım ve değerli eşi Semiha hanımefendiye Cenab-ı Hak'tan acil şifalar diliyorum. Geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.
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