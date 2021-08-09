Son dakika haberi... TDV orman yangınında evleri yanan çocuklara tablet hediye etti - Son Dakika

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Manavgat'ta çıkan orman yangınında evleriyle birlikte eşyaları da yanan ailelerin çocuklarına eğitimlerinden geri kalmamaları için tablet hediye etti.

Vakıftan yapılan açıklamada değerlendirmesine yer verilen Manavgat Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı Şube Başkanı Abdullah Eroğlu, yangının başladığı ilk günden itibaren ihtiyaç sahibi ailelere yardım ulaştırmaya gayret ettiklerini belirtti.

İlçe genelindeki tüm cami imamlarının, Kur'an kursu hocalarının gönüllü olarak çalışmalara destek verdiğini ve ihtiyaçları belirlediğini ifade eden Eroğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Manavgat'ta çok sayıda ev yandı. Biz de yangından zarar gören aileleri ziyarete gittiğimizde çocukların tabletlerinin de yandığını ve bu yönde bir ihtiyaç olduğunu belirledik. Hayırseverlerimizin destekleriyle çocuklarımıza tablet almaya başladık. Şu an din görevlilerimiz kendi bölgelerinde hangi hanede eğitim gören kaç çocuğumuz var bunu belirliyor. İnşallah ilk, orta ve lise düzeyindeki evi yanan tüm çocuklarımıza tablet ulaştırmış olacağız. Projemizi duyurur duyurmaz hayırseverlerimizin çok büyük teveccühüyle karşılaştık. En kısa sürede bu çalışmamızı tamamlayarak çocuklarımızı yeni tabletlerine kavuşturmuş olacağız."

Eroğlu, salgın süreciyle birlikte çocukların tablet ve bilgisayara ne kadar ihtiyacı olduğunun gün yüzüne çıktığını aktararak, 2021-2022 eğitim öğretim dönemi başlamadan tablet dağıtımını tamamlamayı hedeflediklerini,bunun için hayırseverlerin desteğine ihtiyaç duyduklarını kaydetti.

Sadece çocuklara yönelik değil evleri yanan ailelere öncelikle acil ihtiyaçları olmakla birlikte bir evde ne olması gerekiyorsa ona yönelik yardımda bulunduklarını belirten Eroğlu, Türkiye Diyanet Vakfı olarak bu zamana kadar yangından zarar gören 1500 aileye 50 bin lira yardım ulaştırdıklarını ifade etti.

Hayırseverlerin destekleriyle nakdi yardım çalışmalarının devam ettiğini aktaran Eroğlu, yardım ulaştırmak isteyen vatandaşların Türkiye Diyanet Vakfı Genel Merkez hesapları veya Manavgat Müftülüğü hesapları aracılığıyla bağış yapabileceklerini aktardı.

Yangında evleri ve eşyaları tamamen yanan 6. Sınıf öğrencisi Şule Elma da tablet hediye edilmesinden dolayı çok mutlu olduğunu belirtti.