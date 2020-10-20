Son dakika haberi! TEB, BiGG girişimcilerine destek vermeye devam ediyor - Son Dakika

Son dakika haberi! TEB, BiGG girişimcilerine destek vermeye devam ediyor

20.10.2020 13:17
Son dakika haberi! TEB, BiGG girişimcilerine destek vermeye devam ediyor, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre Türk Ekonomi Bankası (TEB), TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim (BiGG) Programı'nda 2 yıl daha uygulayıcı kuruluşlar arasında yer alarak girişimcilere destek verecek.

Türk Ekonomi Bankası (TEB), TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim (BiGG) Programı'nda 2 yıl daha uygulayıcı kuruluşlar arasında yer alarak girişimcilere destek verecek.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, TEB, Girişim Bankacılığı ile yenilikçi iş fikirlerini ekonomiye kazandırmaya ve girişimcilik ekosistemini güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

TÜBİTAK'ın BiGG Programı kapsamında 2015 yılından bu yana çok sayıda girişimcinin hibe desteğinden yararlanmasına aracılık eden TEB, başarısıyla 2 yıl daha uygulayıcı kuruluş olmaya hak kazandı. Bu doğrultuda TEB, ülke genelinde bulunan 7 TİM-TEB Girişim Evi ile farklı bölgelerden teknolojik iş fikri sahibi girişimcilerin BiGG Programı'na başvurularını kabul edecek ve çeşitli desteklerle 200 bin TL hibe desteğinden yararlanmalarını sağlayacak.

İlk olarak 2015 yılında BiGG Programı'nın uygulayıcı kuruluşları arasında yer alan TEB, bugüne kadar Türkiye'nin 77 ilinden 4 binin üzerinde teknolojik iş fikri başvurusu topladı ve 89 girişimcinin 14,8 milyon TL hibe desteği almasında köprü rol oynadı. Ayrıca, TEB'in desteklediği BiGG girişimcilerinin toplam cirosu 23 milyon TL'ye ulaştı.

"Bugüne kadar 89 girişimcinin 14,8 milyon TL hibe almasına destek olduk"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TEB KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Ali Gökhan Cengiz, TEB Girişim Bankacılığı ile girişimcilik ekosisteminin her alanında yer aldıklarını, yenilikçi ve parlak fikirlerin ekonomiye katılımına destek verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"2015 yılından bu yana TÜBİTAK'ın BiGG Programı kapsamında akredite kuruluşlardan biriyiz. BiGG Programı'nda geçen yıllarda sunduğumuz desteklerle en fazla girişimcinin desteklenmesini sağlayan uygulayıcı kuruluşlar arasında yer aldık ve bugüne kadar 89 girişimcinin 14,8 milyon TL hibeden yararlanmasına aracı olduk. Önümüzdeki dönemlerde bu rakamları daha da yukarı taşımayı hedefliyoruz."

TEB olarak program kapsamında elde ettikleri başarılı sonuçlarla 2 yıl daha uygulayıcı kuruluş olma hakkını elde ettiklerini aktaran Cengiz, "Daha fazla girişimciye 2 yıl boyunca destek sunmaya, özel programlarla fikirlerini nasıl işe dönüştürebileceklerinden projelerini nasıl pazarlayacaklarına kadar her konuda yanlarında olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

TİM-TEB Girişim Evi, girişimcileri Step Up Programı ile TÜBİTAK'a hazırlıyor

Ülkenin dört bir yanında projelerini gerçekleştirmek isteyen parlak fikirli girişimcilere 7 ilde faaliyet gösteren TİM-TEB Girişim Evleri ile destek verdiklerini bildiren Cengiz, şunları kaydetti:

"TİM-TEB Girişim Evi'nin bulunduğu illerde, yenilikçi, yüksek katma değerli ve ihracat potansiyeline sahip girişimler ile girişimci işletmeleri geliştirmek ve güçlendirmek amacıyla çalışmalar yapıyoruz. Özellikle TÜBİTAK BiGG Programı'na başvuran girişimcilerimizi kabul ettiğimiz Step Up programı ile yenilikçi teknoloji iş fikri sahiplerine danışmanlık, teknik mentorluk, ofis desteği, yatırımcılarla buluşturma gibi iş fikirlerinin hayata geçirilmesinden projenin tanıtımına, projenin yatırımcılara sunulmasından müşteri bulunmasına kadar her aşamada destek veriyoruz."

TÜBİTAK BiGG Programı kapsamında hibeden yararlanmak isteyen girişimciler, girişim hızlandırma merkezleri TİM-TEB Girişim Evleri'nden bilgi alabiliyor, www.teblegirisim.com adresinden başvuru yapabiliyor.

Türk Ekonomi Bankası, Gİrişimcilik, Türk Lirası, Genç, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! TEB, BiGG girişimcilerine destek vermeye devam ediyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: Zengilan şehri bizimdir Kılıçdaroğlu ve İnce, Bekir Coşkun'un cenazesinde yan yana saf tuttu Alanya maçında 11'e alınmayan Feghouli ısınma çalışmalarında yer almadı Hollanda'da cinsiyet eşitliği kapsamında kadınlara da zorunlu askerlik yükümlülüğü getirildi Büyük zafer için tarih verildi: Azerbaycan 10-15 gün sonra toprak bütünlüğünü sağlayacak Sipariş verdiği pizzadan tel çıkan şarkıcı Alya, isyan etti: Kafayı yediniz herhalde "Mekanın sahibi geri geliyor" diyen Buket Aydın, yeni projesini duyurdu Son Dakika! Akşener'den Ümit Özdağ'ın iddiasına yanıt: İstanbul İl Başkanı'na karşı FETÖ'cü söylemi çok büyük yalandır
Kılıçdaroğlu parti grubunda Bahçeli'ye teşekkür etti: İktidarın rezilliği bundan iyi anlatılamazdı Kılıçdaroğlu parti grubunda Bahçeli'ye teşekkür etti: İktidarın rezilliği bundan iyi anlatılamazdı         
14:08
Aşiret düğününde gelin ve damada 40 dakikada 1 milyon liralık takı takıldı Aşiret düğününde gelin ve damada 40 dakikada 1 milyon liralık takı takıldı         
13:54
Erdoğan'ın duyurduğu yeni doğal gaz müjdesi için çalışmalar başladı! İşte Tuna-1 kuyusundan ilk görüntüler Erdoğan'ın duyurduğu yeni doğal gaz müjdesi için çalışmalar başladı! İşte Tuna-1 kuyusundan ilk görüntüler         
13:53
Pişkin katil altınlarını çalıp öldürdüğü kadının cenazesine katılmış! Ağlayarak başsağlığı dilemiş Pişkin katil altınlarını çalıp öldürdüğü kadının cenazesine katılmış! Ağlayarak başsağlığı dilemiş         
13:31
Oyuncu Gurur Aydoğan, ticarete atılmaya karar verdi Oyuncu Gurur Aydoğan, ticarete atılmaya karar verdi         
13:02
Nusret'in mekanının önündeki kuyrukla ilgili bomba iddia: Kişi başı 3 bin lira ödeniyor Nusret'in mekanının önündeki kuyrukla ilgili bomba iddia: Kişi başı 3 bin lira ödeniyor         
12:16
Adana'da polislerin dezenfektan sorduğu taksici, tıraş losyonu gösterdi Adana'da polislerin dezenfektan sorduğu taksici, tıraş losyonu gösterdi         
11:34
Şarkıcı Berkay, maske takmayarak koronavirüse meydan okudu Şarkıcı Berkay, maske takmayarak koronavirüse meydan okudu         
11:02
Bakan Koca'nın işe giden vatandaşlar için sunduğu çözüm önerisi yorum bombardımanına tutuldu Bakan Koca'nın işe giden vatandaşlar için sunduğu çözüm önerisi yorum bombardımanına tutuldu         
10:47
Eski sevgilinin 'Uygunsuz fotoğraf' şantajı 18 yaşındaki genç kızın hayatını kararttı Eski sevgilinin 'Uygunsuz fotoğraf' şantajı 18 yaşındaki genç kızın hayatını kararttı         
10:47
Kızgın damadın ormanlık alanı sulayarak yetiştirdiği mantarlar yok satıyor Kızgın damadın ormanlık alanı sulayarak yetiştirdiği mantarlar yok satıyor         
10:44
Rus gazeteci Ermeni cephesinden bildirdi: Dayanılmaz bir koku var, askerlerin cesetleri ortalıkta duruyor Rus gazeteci Ermeni cephesinden bildirdi: Dayanılmaz bir koku var, askerlerin cesetleri ortalıkta duruyor         
10:01
Mikrofonu açık unutan Abdülkerim Durmaz'dan canlı yayında ağır küfür Mikrofonu açık unutan Abdülkerim Durmaz'dan canlı yayında ağır küfür         
10:01
Öğretmen dizisi, 9. bölümle ekran macerasını noktalayacak Öğretmen dizisi, 9. bölümle ekran macerasını noktalayacak         
09:57
İki kadınla gittiği günlük kiralık dairenin camından düşerek can vermişti! Cinayete kurban gittiği ortaya çıktı İki kadınla gittiği günlük kiralık dairenin camından düşerek can vermişti! Cinayete kurban gittiği ortaya çıktı         
09:33
İngiliz şirket, Antalya'da doğa harikası yarımadaya villa dikti İngiliz şirket, Antalya'da doğa harikası yarımadaya villa dikti         
08:42
Miami'de tatil yapan Şeyma Subaşı vücudunu yağladığı anları paylaştı Miami'de tatil yapan Şeyma Subaşı vücudunu yağladığı anları paylaştı         
00:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2020 14:42:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi! TEB, BiGG girişimcilerine destek vermeye devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei