Mülkiye Kadın mevkisindeki buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle yakındaki ekili alanlara da sıçradı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! Tekirdağ'da çıkan yangında buğday ekili 300 dönüm alan zarar gördü - Son Dakika

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