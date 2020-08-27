Son dakika haberi! Tele 1'e ceza - Son Dakika

RTÜK, bölücü terör örgütüne ait bez parçaları kullanılan Evrensel Gazetesi'nin reklamını yayınlayan Tele 1'e idari para cezası müeyyidesi uyguladı.

Haftalık olağan toplantısını yapan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun gündemleri arasında izleme uzmanlarının raporları da vardı. Üst Kurul, İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı'nın hazırladığı Tele 1 raporunu görüştü. Müzakerelerde, raporda yer alan Evrensel gazetesinin terör unsurları içeren reklam filmini yayınlayan Tele 1'e cezai müeyyide teklifi değerlendirildi.

Terör propagandasına aracılık edildi

Reklam filminde bir kız çocuğunun kırmızı, sarı ve yeşil renklerindeki bir bez parçasını tuttuğu esnada ekranda "Bir arada, barış içinde, kardeşçe yaşamak isteyenlerin sesi" ifadesi, raporu hazırlayan uzman tarafından tespit edildi. Reklamın devamında ise bir mitingden görüntüler verilerek bazı bez parçalarının ekrana getirildiği, filmde yer alan bölücü terör örgütüne ait bez parçaları ile terör örgütünün propagandasının yapılmasına aracılık edildiği; bu yapılırken de kardeşlik mesajları kullanılarak masum bir kız çocuğuyla şirin gösterilmeye çalışıldığı rapora yansıdı.

Üst Kurul'da yapılan değerlendirme sonucunda, 6112 sayılı Kanun'un 8. Maddesinin 1. Fıkrasının (d) bendinde yer alan "Terörü övemez ve teşvik edemez, terör örgütlerini güçlü veya haklı gösteremez." ilkesinin ihlali nedeniyle Tele 1'e en üst sınırdan idari para cezası müeyyidesi uygulanmasına karar verildi.

Halkı dolandıranlar affedilmedi

Üst Kurul, haftalık rutin gündemlerinden olan sağlık beyanıyla sahte ürün ve sahte bitkisel ilaç satışı yapılan bazı uydu kanallarını gündemine aldı. Yapılan değerlendirme sonucu Bld, Ber Tv, Top Shop Tv, Kanal Yalova, Anadolu Tv, Dolunay Int kanallarına yayın ve program durdurma cezaları ile idari para cezası müeyyideleri uygulandı. - ANKARA