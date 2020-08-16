Terasta yapılan yemek ateşi çatıyı alev topuna çevirdi

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 3 katlı bir evin terasında yapılan yemeğin ateşi çatı yangınına neden oldu.

Yangın, Yeni Mahalle 601 sokak üzerinde Gaffar İnan'a ait 3 katlı evin terasında meydana geldi. Terasta, ordun ateşiyle ocakta yemek yaparken sıçrayan kıvılcım çatıyı yaktı.

Çatıya sıçrayan kıvılcım biranda alev topuna döndü. Yangına müdahale eden bina sakinleri, bir taraftan itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Gölbaşı Belediyesi itfaiye ekipleri yangın yerine geldi ancak yeterli olmayınca Besni Belediyesi itfaiye ekipleri, Harmanlı Beldesi itfaiye ekipleri ve Orman işletme arazözü yangına müdahale etti.

Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangın diğer evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Kontrol altına alınan yangın güçlükle söndürüldü. Yangında çatı kısmen çökerken, kullanılmaz hale geldi.

Gölbaşı Belediyesi Başkanı İskender Yıldırım'da yangın yerine gelerek itfaiye ekiplerinin çalışmasını organize etti.

Görgü tanıkları yangının yemek ateşinden çıktığını ve yangının biranda büyüdüğünü dile getirdi.