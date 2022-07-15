Son dakika haberi | Terör yakıp yıkmıştı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri orada kutlandı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Terör yakıp yıkmıştı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri orada kutlandı

15.07.2022 22:04

Son dakika haberleri: Terör yakıp yıkmıştı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri orada kutlandı Diyarbakır'da 15 Temmuz Milli Birlik ve Beraberlik Günü 6.yıl dönümü nedeniyle Sur ilçesi terörün yakıp yıktığı Kurşunlu Cami olarak bilinen Fatih Paşa Cami önündeki Kurşunlu Meydanında etkinlik düzenlendi.

Terör yakıp yıkmıştı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri orada kutlandı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da 15 Temmuz Milli Birlik ve Beraberlik Günü 6.yıl dönümü nedeniyle Sur ilçesi terörün yakıp yıktığı Kurşunlu Cami olarak bilinen Fatih Paşa Cami önündeki Kurşunlu Meydanında etkinlik düzenlendi.

15 Temmuz Hain Darbe Girişimi Diyarbakır Programına, Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, Diyarbakır 7. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tüm General Yılmaz Yıldırım, AK Parti İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, İl Emniyet Müdürü Dr. Hüseyin Aşkın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan Çiloğlu, AK Parti Milletvekilleri Mehmet Mehmet Mehdi Eker, Ebubekir Bal, Sur, Yenişehir, Bağlar ve Kayapınar ilçe kaymakamları ve belediye başkan vekilleri, Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, kamu kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

15 Temmuz Milli Birlik ve Beraberlik Günü çerçevesinde Keçi Burcu önünde resim sergisi açılmasıyla başlanan etkinlik daha sonra yürüyüş ile devam etti. Yapılan yürüyüş Sur ilçesi Kurşunlu Meydanında sona ererken, burada yapılan ve binlerce vatandaşın katıldığı etkinlikte okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından Cumhurbaşkanı Recep Recep Tayyip Erdoğan'ın günün anlam ve önemiyle ilgili yaptığı konuşma canlı olarak alandaki vatandaşlara verildi. Açıklamalarda bulunan Vali Ali İhsan Su, o gece meydanlarda olan vatandaşlara teşekkür ve şükranlarını sunduğunu aktardı. Vali Su, "15 Temmuz gecesi ülkemizin gelişmesini, kalkınmasını hazmedemeyen küresel bir güç olmasını istemeyen düşmanlar FETÖ terör örgütünü kullanarak ülkemizin geleceğini işkal etmek vatanımızı bölmek ve parçalamak üzere darbe teşebbüsünde bulundular. Ama yüce milletimiz cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde meydanlara inerek tanklara, uçaklara, bombolara kendilerini siper ettiler. O hain darbe girişimini bertaraf etti. bu yüce milletimizin azminin ve kararlığının zaferi. Tarih boyunca yüce milletimiz hiçbir zaman bağımsızlık ve özgürlüğünden taviz vermemiştir. Başta cumhurbaşkanımız olmak üzere o gece meydanları dolduran tüm milletimiz sağ olsunlar" dedi.

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Kaynak: İHA

Demokrasi, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Terör yakıp yıkmıştı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri orada kutlandı - Son Dakika

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