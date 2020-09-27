Tokat'ta orman yangını: 1 gözaltı - Son Dakika

Tokat'ta orman yangını: 1 gözaltı

TOKAT - Tokat'ın Çamlıbel beldesinde ormanlık alanda yangın çıktı, kundaklama şüphesi bulunan yangında 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Çamlıbel beldesi Aktepe köyünde ormanlık alanda 4 ayrı noktada yangın çıktı. Büyük bölümü çam ağaçlarından oluşan ormanda çıkar yangınlara Orman Müdürlüğü ekipleri söndürme araçları ile müdahale ediyor. Çevre illerden gelen takviye ekiplerde yangına müdahale etti. 30 hektar alanda etkili olan yangını kontrol altına almak için başlatılan çalışmalar sürüyor. Kundaklama şüphesi bulunan yangında 1 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Söndürme çalışmalarını yerinde inceleyen Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı, yangının Çamlıbel beldesi Aktepe mahallesinde 30 dönüm ormanlık alanda etkili olduğunu belirtip, "Tüm ekiplerimiz çalışıyor. Her hangi bir cam kaybı ve yaralımız yok. Kundaklama iddiaları arkadaşlarımız araştırıyorlar. Gerçeği ortaya çıkaracaklar. Yangın şu anda tam kontrol altında değil ama arkadaşlarımız yoğun şekilde çalışıyorlar" dedi.