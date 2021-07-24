Son dakika haberi: Tosya'da Şehit Er Murat Çökmez anısına fidan dikildi - Son Dakika

KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde, Şehit Er Murat Çökmez anısına fidan dikildi.

İlçeye bağlı Kilkuyu köyü Hacı Abdullah Parkı'nda, 2007 yılında şehit olan Şehit Er Murat Çökmez anısına fidan dikme etkinliği düzenlendi. Kilkuyu Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından organize edilen programda vatandaşlar tarafından yaklaşık 100 kadar sedir, kızılçam, çınar ve akçağaç fidanları ile gül ağaçları dikildi. Düzenlenen etkinliğe, Tosya İlçe Milli Eğitim Müdürü Sıtkı Murat Demirci, Şehit Er Murat Çökmez'in babası Dursun Çökmez ve kardeşi Arif Çökmez ile İstanbul'dan gelen çok sayıda misafir ve köy halkı katıldı.