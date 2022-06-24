Son dakika haberi! Traktörüyle yaptığı kazada yaralandı, hastane yolunda öldü - Son Dakika
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Son dakika haberi! Traktörüyle yaptığı kazada yaralandı, hastane yolunda öldü

24.06.2022 16:46
Son dakika haberi! Traktörüyle yaptığı kazada yaralandı, hastane yolunda öldü

Son dakika gündem haberi: SAKARYA'da, otomobille çarpışan traktörün sürücüsü İbrahim Malçok (83), ağır yaralı olarak ikinci hastaneye sevki sırada hayatını kaybetti.

SAKARYA'da, otomobille çarpışan traktörün sürücüsü İbrahim Malçok (83), ağır yaralı olarak ikinci hastaneye sevki sırada hayatını kaybetti. Kazada otomobil sürücüsü B.T. de yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Kaynarca ilçesi Küçük Kaynarca mevkisindeki kavşakta meydana geldi. B.T.'nin kullandığı 54 VA 363 plakalı otomobil ile İbrahim Malçok yönetimindeki 43 AT 108 plakalı traktör çarpıştı. Kazada Malçok, devrilen traktörünün altında kaldı, diğer sürücü de yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri geldi. Ağır yaralı olan Malçok ve B.T., ambulansla Sakarya Yenikent Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen İbrahim Malçok, yolda hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.


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Kaynak: DHA

Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Traktörüyle yaptığı kazada yaralandı, hastane yolunda öldü - Son Dakika

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