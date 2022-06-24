Son dakika haberi! Traktörüyle yaptığı kazada yaralandı, hastane yolunda öldü

SAKARYA'da, otomobille çarpışan traktörün sürücüsü İbrahim Malçok (83), ağır yaralı olarak ikinci hastaneye sevki sırada hayatını kaybetti. Kazada otomobil sürücüsü B.T. de yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Kaynarca ilçesi Küçük Kaynarca mevkisindeki kavşakta meydana geldi. B.T.'nin kullandığı 54 VA 363 plakalı otomobil ile İbrahim Malçok yönetimindeki 43 AT 108 plakalı traktör çarpıştı. Kazada Malçok, devrilen traktörünün altında kaldı, diğer sürücü de yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri geldi. Ağır yaralı olan Malçok ve B.T., ambulansla Sakarya Yenikent Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen İbrahim Malçok, yolda hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.