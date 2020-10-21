TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim (BiGG) Programı'nın 2020 yılı çağrısı için ön başvurular başladı.

İstanbul Teknokent'ten yapılan açıklamaya göre, Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) ve Sakarya Teknokent iş birliğinde, "TÜBİTAK BİGG 2020" programı için ön başvuru açıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Teknokent'in Girişimcilik ve Şirketleşme Yönetimi Sorumlusu Hasan Kömürcü, yenilikçi iş fikirleri olan kişileri TÜBİTAK BİGG programına başvuru yapmaları çağrısında bulundu.

Kömürcü, "Bu kapsamda girişimcilere; iş rehberliği, iş modeli oluşturma, proje yazma, mentorluk, ön kuluçka ve Kuluçka'da yer alma gibi hizmetler sağlıyoruz. İş fikirlerini bu hizmetlerden faydalanarak geliştiren girişimci adayları, hazırlayarak ön onay aldıkları iş planlarıyla TÜBİTAK'a başvuruyor. Böylece, seçilen girişimciler 200 bin liraya kadar hibe desteğinden yararlanabiliyor." ifadelerini kullandı.

BİGG Programı'nın birinci aşama başvurusu bigg.entertech.com.tr adresinden yapılabiliyor.

Verilen bilgiye göre, web üzerinden toplanan iş fikirleri iki aşamalı bir eleme sistemine tabi tutuluyor.

İstanbul Teknokent, Boğaziçi TTO ve Sakarya Teknokent iş fikirlerini, teknolojik düzeyi ve yenilikçi yönü, iş fikrinin uygulanabilirliği, iş fikrinin taşıdığı ticari değer, iş fikrinin rekabetçi düzeyi, iş fikri ekibinin nitelikleri ve iş fikrine uygunluğu yönleri göz önünde bulundurarak değerlendiriyor.

Değerlendirmeyi geçen iş fikirleri, İstanbul Teknokent, Boğaziçi TTO ve Sakarya Teknokent'in online gerçekleşecek eğitim ve mentorluk programına dahil oluyor.

Programı tamamlayarak iş fikirlerini geliştiren girişimci adayları, hazırlayıp ön onay aldıkları iş planlarıyla TÜBİTAK'a başvurarak, 200 bin TL'ye kadar olan hibe destekten yararlanmak için yarışıyor.