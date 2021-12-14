Son dakika haberi: Tunceli Valiliği, Eren Kış-6 operasyonlarının görüntülerini paylaştı - Son Dakika

Tunceli'de devam eden Eren Kış-6 Mercan dağları operasyonunda 3'ü turuncu, 2'si gri kategoride olmak üzere 9 terörist etkisi hale getirilirken, çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilmişti. Tunceli Valiliği o operasyonların görüntülerini paylaştı.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde geçtiğimiz haftalarda başlatılan Eren Kış-6 operasyonu devam ediyor. Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando ve JÖH birliklerince bir mağarada 9 terörist etkisiz hale getirilmiş, bunlardan 3'ünün turuncu, 2'sinin ise gri kategoride olduğu belirlenmişti. Operasyonlarda Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu şehit düşmüştü.

Öte yandan operasyon bölgesinde tespit edilen sığınaklar içerisinde ve etkisiz hale getirilen örgüt mensuplarının üzerinde 8 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet Bixi makineli tüfek, 1 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 9 adet el bombası, 700 adet kalaşnikof mühimmatı, 143 adet Bixi mühimmatı, 30 adet kalaşnikof şarjörü, 6 adet Kanas şarjörü, 1 adet tabanca şarjörü, 2 adet gece görüş cihazı, 3 adet el telsizi, 1 adet büyük telsiz, 2 adet telsiz el mandalı,12 adet fünye, muhtelif miktarda patlayıcı madde,40 adet torpil, 1adet kablo irtibatlı kol saati, 1 adet akım ölçer, 500 adet pil, 6 adet güneş paneli, 10 adet tüp, 1 adet poşet içerisinde patlayıcı madde, 3 adet devre kartı, 6 adet büyük tüp, 4 adet küçük tüp, 6 adet şemsiye, 16 adet lamba, 52 adet hazır çorba, 50 kg kuru fasulye, 1800 kg un, 150 kg makarna, 100 kg mercimek, 100 kg nohut, 10 kg nişasta, 30 kg cay, 80 kg pirinç, 10 kg tuz, 30 kg zeytin, 60 kg sıvı yağ, 15 kg reçel, 20 kg salça, 30 kg peynir, 20 kg patates, çok miktarda örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirilmişti.

Tunceli Valiliği operasyonlara ait bazı videoları paylaştı. - TUNCELİ