Son dakika haberi: Tunus'un Tatavin ilindeki işsizlik protestolarında hükümetle anlaşmaya varıldı - Son Dakika

Son dakika haberi: Tunus'un Tatavin ilindeki işsizlik protestolarında hükümetle anlaşmaya varıldı

07.11.2020 16:39
Son dakika haberi: Tunus'un Tatavin ilindeki işsizlik protestolarında hükümetle anlaşmaya varıldı, System.String[]

Son dakika haberleri... Tunus hükümeti, ülkenin güneydoğusundaki Tatavin ilinde istihdam ve bölgesel kalkınma talep eden göstericiler ile anlaştıklarını duyurdu.

Tunus hükümeti, ülkenin güneydoğusundaki Tatavin ilinde istihdam ve bölgesel kalkınma talep eden göstericiler ile anlaştıklarını duyurdu.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, petrol kuyularının yoğunlukta olduğu Tatavin'in Kamur bölgesindeki bir petrol pompa istasyonu önünde çadır kuran eylemcilerle yaklaşık bir ay süren müzakerelerin ardından anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Hükümet, istihdam ve yatırım taahhütlerini yerine getirmesi karşılığında çöldeki petrol ve gaz pompalama istasyonunu açmaları konusunda göstericilerle uzlaştı.

Anlaşmanın Tatavin Valiliğinde imzalanmasıyla birlikte enerji şirketlerinin Kamur'daki faaliyetlerine devam edeceği kaydedildi.

AA muhabirine konuşan göstericilerden Dav el-Gul, 215 kişinin çöldeki petrol şirketlerinde acilen istihdam edilmesi ve 2021'den itibaren yüzlerce kişinin daha aşamalı olarak işe alınması konusunda hükümetin güvence verdiğini söyledi.

Gul, hükümete ait Çevre ve Bahçecilik Şirketinde 1000 yeni işçi çalıştırılması ve bölgedeki yatırım fonuna 80 milyon Tunus dinarı (29 milyon dolar) aktarılmasının da kabul edildiğini ifade etti.

Tatavin'deki işsizlik protestoları

Tunus'un petrol üretiminin yüzde 40'ı ile doğal gaz üretiminin yüzde 20'sini karşılayan Tatavin ilinde 2017'de yaklaşık üç ay boyunca bölgedeki yerli ve yabancı petrol şirketlerinde istihdam sağlanması talebiyle çok sayıda protesto düzenlenmişti.

Göstericiler, petrol kuyularının yoğunlukta olduğu Kamur bölgesine çıkan yolları kapatarak petrol üretimini durdurmuştu.

Tunus Genel İşçi Sendikaları Konfederasyonu (UGTT) ara bulucuğuyla, göstericiler ve hükümet, Haziran 2017'de hayatın normale dönmesi için anlaşmıştı.

Anlaşma çerçevesinde, bölgede petrol ve doğal gaz çıkartan enerji şirketlerinin 2018 sonuna kadar bölge halkından 1500 kişiye istihdam sağlaması, hükümetin ildeki kalkınma fonuna yıllık 80 milyon dinar bütçe ayırması, Enerji Bakanlığı çerçevesinde faaliyet gösteren enerji şirketlerinde iş olanağı sağlanması öngörülmüştü.

Hükümetin anlaşma şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle Tatavin'de bu yıl yeniden protestolar başlamıştı.

İstihdam, Petrol, Enerji, Tunus, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Tunus'un Tatavin ilindeki işsizlik protestolarında hükümetle anlaşmaya varıldı - Son Dakika


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