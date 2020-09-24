Son dakika haberi... Tuzla'da polise mukavemet eden şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Tuzla'da maske takmayarak polise mukavemette bulunduğu ve sosyal medya üzerinden bir kişiyi tehdit ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli, adliye sevk edildi.

Tuzla'da denetimler sırasında maske takmadığı için durdurulan ve kimliğinin istenmesi üzerine polise mukavemet eden Cihan A.'ya para cezası kesildi.

Daha sonra söz konusu ana ait görüntülerin yayınlandığı sosyal medyada yorum yapan kişilere de hakaret edip tehditte bulunan Cihan A. Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyette hakkında, "polise mukavemet" ve "tehdit" suçlarından işlem yapılan şüpheli, İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.