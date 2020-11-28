Amasya Valisi Mustafa Masatlı, istasyon semt pazarında koronavirüs (Kovid-19) salgınını önlemeye yönelik uygulanan tedbirleri denetledi.

Esnaf ve vatandaşlara maske, mesafe ve hijyen kuralının önemini hatırlatan Vali Masatlı, maskenin tam olarak takılması ile kalabalık yerlerde hiçbir zaman çıkarılmaması gerektiğinin altını çizdi.

Denetime, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Şahin ve İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz de katıldı. - AMASYA