Son dakika haberi: Van'da uyuşturucu ve silah ele geçirildi - Son Dakika

Son dakika haberi: Van'da uyuşturucu ve silah ele geçirildi

07.01.2021 09:34
Son dakika haberi: Van'da uyuşturucu ve silah ele geçirildi, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde Gevaş ve Çaldıran ilçesinde 2 kilogram metamfetamin maddesi ile bir kalaşnikof marka tüfek ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde Gevaş ve Çaldıran ilçesinde 2 kilogram metamfetamin maddesi ile bir kalaşnikof marka tüfek ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, 4 Ocak 2021 tarihinde Gevaş-Tatvan kara yolu üzerindeki Balaban Jandarma Asayiş ve Yol Kontrol Noktasında bir yolcu otobüsündeki yolculardan E.S. isimli şahsın yapılan üst aramasında, 1 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildiği belirtildi.

Olay ve şüpheli E.S hakkında adli soruşturma devam etmektedir.

Öte yandan, Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çaldıran ilçesi Yukarı Dikme Mahallesi'nde şüpheli bir evde yapılan aramada; 1 kilogram metamfetamin ve 1 adet kalaşnikof piyade tüfeği ile 2 adet şarjör, 58 adet 7.62 mm fişek ele geçirildi.

Her iki olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi. - VAN

Son dakika haberi: Van'da uyuşturucu ve silah ele geçirildi
Son dakika haberi: Van'da uyuşturucu ve silah ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı, Metamfetamin, Jandarma, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Van'da uyuşturucu ve silah ele geçirildi - Son Dakika


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