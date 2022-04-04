Son dakika haberi: Van Valilği'nden, Van Gölü'ne 'kirli su' akıtıldığı yönündeki iddialara ilişkin açıklama - Son Dakika

VAN Valiliği, bazı sosyal medya hesaplarından 'Van Gölü'ne kirli suların akıtıldığı' yönünde yapılan paylaşımlarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, Van Gölüne gelen çamurlu suyun, Hamurkesen Mahallesi civarında dağlık alandan mevsimsel şartlar sonucu karların erimesi ile dere yatağında bulunan çamurların sürüklenmesi sonucu oluştuğu belirtildi.

Valilikten yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımlar sonrası, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekiplerince incleme yapıldığı belirtildi. Detaylı inceleme sonucu Van Gölüne herhangi bir evsel veya endüstriyel atık su girişi olmadığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Engil Çayı'nın Van Gölü'ne döküldüğü alanda gözlemlenen çamurlu su girişinin nereden kaynaklandığı ile ilgili İl Müdürlüğümüz personellerince 04.04.2022 tarihinde 08.30-12.00 saatleri arasında denetim yapılmıştır. Yapılan denetim neticesinde; Engil Çayı, Köprüler mevkii ve Zernek Barajına kadar takip edilmiş olup, herhangi bir evsel veya endüstriyel atık su girişi olmadığı belirlenmiştir.Gelen çamurlu suyun, Hamurkesen Mahallesi civarında dağlık alandan mevsimsel şartlar sonucu karların erimesi ile dere yatağında bulunan çamurların sürüklenmesi sonucu oluştuğu, tespit edilmiştir. Çevre konusundaki hassasiyetimiz ve özellikle önemli bir miras olan Van Gölü'nü kirlilikten korumaya yönelik Van Gölü Havza Koruma Eylem Planı kapsamında yaptığımız çalışmalarımız göz önündedir."