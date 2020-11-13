Son dakika haberi: Yalova'da Kovid-19 salgınıyla mücadelede yeni kararlar alındı - Son Dakika

Son dakika haberi: Yalova'da Kovid-19 salgınıyla mücadelede yeni kararlar alındı

13.11.2020 18:17
Son dakika haberi: Yalova'da Kovid-19 salgınıyla mücadelede yeni kararlar alındı, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre Yalova'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında izolasyonda bulunan temaslı kişilerle ilgili yeni karar alındı.

Yalova'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında izolasyonda bulunan temaslı kişilerle ilgili yeni karar alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Muammer Erol başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, izolasyonda olan temaslı kişilerin istekleri halinde uyması gereken kuralları açıkladı.

İzolasyondaki temaslı kişilerin takip süresi içerisinde ihtiyacı olduğunda tıbbi maske (cerrahi maske) takarak ve

sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek sağlık kuruluşuna özel araçlarıyla gidebileceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"KYK yurduna, karantina kurallarını ihlal ederek yurda alınanlar hariç olmak üzere,

izolasyon amacıyla yerleştirilen ancak kendi isteği ile çıkmak isteyen kişilere, Sağlık

Bakanlığı Kamu Hizmet Tarifesinde belirlenmiş olan 250 lira test ücreti

mukabilinde 48 saat ara ile iki tane PCR testi yapılarak negatif çıkması halinde kişinin

yurttan çıkarılabilmesine,

alınan tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre kanunun

ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin

Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin

başlatılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir."

Sağlık Bakanlığı, Muammer Erol, Yalova, Kamu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Yalova'da Kovid-19 salgınıyla mücadelede yeni kararlar alındı - Son Dakika


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