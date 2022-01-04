Son dakika haberi... Yangında dumandan zehirlenen genç hayatını kaybetti - Son Dakika

Muğla'nın Ortaca ilçesinde çıkan ev yangınında dumandan zehirlenen kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre; Cumhuriyet Mahallesi Türkan Saylan sokakta bulunan bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Ortaca Grup Amirliği, polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yanan evden 1 kişiyi çıkardı. Yoğun dumana maruz kalan 25 yaşındaki Döndü Nur Yelmer, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ortaca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yelmer, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA