Yaramaz kedi için itfaiye ekipleri seferber oldu - Son Dakika

Yaramaz kedi için itfaiye ekipleri seferber oldu

22.10.2020 10:54

Yaramaz kedi için itfaiye ekipleri seferber oldu Adıyaman'da, bir otomobilin panjur kısmına girerek buradan çıkamayan yaramaz kediyi, itfaiye ekipleri yoğun uğraşlar sonunda çıkardı.

Yaramaz kedi için itfaiye ekipleri seferber oldu

ADIYAMAN - Adıyaman'da, bir otomobilin panjur kısmına girerek buradan çıkamayan yaramaz kediyi, itfaiye ekipleri yoğun uğraşlar sonunda çıkardı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'da, Emrullah Aktan isimli bir vatandaş otomobilinin motor kısmında kedi sesi geldiğini fark ederek kediyi bulunduğu yerden çıkarmaya çalıştı. Yaptığı çabalara rağmen kediyi bulunduğu yerden çıkaramayan Aktan, otomobiliyle beraber Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne giderek durumu anlattı. Kedinin otomobilin panjur kısmına girdiğini fark eden itfaiye erleri kediyi çıkara bilmek için adeta mücadele verdi. Yaramaz kedi, itfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonrasında bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaramaz kedinin sağlık durumunun kontrol edilmesi ve karnının doyurulması sonrası serbest bırakıldı.

Yaramaz kedi için itfaiye ekipleri seferber oldu
Yaramaz kedi için itfaiye ekipleri seferber oldu
Yaramaz kedi için itfaiye ekipleri seferber oldu
Yaramaz kedi için itfaiye ekipleri seferber oldu

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yaramaz kedi için itfaiye ekipleri seferber oldu - Son Dakika

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