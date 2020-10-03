Son dakika haberi! Yatırımcı rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Netaş Telekom. 20,50 16,88 21,45 Akiş GMYO 3,34 2,85 17,19 Borusan Mannesmann 15,95 13,79 15,66 Gübre Fabrik. 32,60 28,56 14,15 Çelebi 77,75 68,85 12,93 Brisa 12,84 11,50 11,65 Alarko GMYO 17,87 16,17 10,51 Aksa Enerji 6,42 5,81 10,50 Çimsa 13,65 12,41 9,99 Pınar Süt 21,38 19,58 9,19 (BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Pınar Et ve Un 25,38 26,14 -2,91 Zorlu Enerji 2,58 2,64 -2,27 Tekfen Holding 14,87 15,20 -2,17 Vakıflar Bankası 4,10 4,18 -1,91 Hektaş 12,38 12,62 -1,90 T.S.K.B. 1,10 1,12 -1,79 T. Halk Bankası 5,07 5,16 -1,74 Torunlar GMYO 3,59 3,65 -1,64 Gözde Girişim 5,66 5,75 -1,57 Ford Otosan 85,85 87,20 -1,55 (BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi Şişe Cam 19.212.936.094 Aselsan 10.081.209.155 Garanti Bankası 9.236.432.800 Türk Hava Yolları 5.241.576.354 Kardemir (D) 4.010.044.821 Türkiye Sigorta 2.642.765.910 Odaş Elektrik 2.603.865.379 Petkim 2.571.860.697 Akbank 2.481.063.312 Vakıflar Bankası 1.524.741.395 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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