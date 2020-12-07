Son dakika haberi... Yeni Zelanda Başbakanından camilere yönelik saldırlarda hesap verebilirlik sözü - Son Dakika

Yeni Zelanda'da Başbakan Jacinda Ardern hükümeti, Christchurch kentindeki iki camiye düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili Kraliyet Komisyonunun hazırladığı raporu kamuoyuyla paylaşacak.

Ardern, kabine toplantısından sonra basına yaptığı açıklamada, saldırının kurbanlarının ailelerine hesap verebilirliği taahhüt etti. Ardern, saldırıda resmi kurumların ihmali olup olmadığını öğrenmek için oluşturulan komisyonunun soruşturmasının bulgularının salı günü parlamentoda tartışılacağını söyledi.

Jacinda Ardern, "Müslüman topluluğunun uygulama açısından hesap verebilirliği görmek isteyeceğini kesinlikle takdirle karşılıyorum. Bu çabaların koordinasyonundan kimin sorumlu olduğunu bilmek isteyecekler, biz de bunu sağlayacağız." diye konuştu.

Ardern, "çok kapsamlı" raporun tavsiyelerinin bir dizi alanı kapsadığını ve tüm bunlarla ilgili uygulamaların biraz zaman alabileceğini belirterek, "Resmi kurumların herhangi bir zaafı olup olmadığından emin olmak istedik." ifadelerini kullandı.

Kraliyet Komisyonunun 792 sayfalık raporu tamamlanması 18 ay sürdü. Raporun, güvenlik kurumları, Müslüman topluluk liderleri ve uzmanlar dahil yüzlerce kişiyle yapılan röportajları içerdiğine işaret ediliyor.

Ardern, pazar günü kurbanların aile üyeleriyle ve hayatta kalanlardan bazılarıyla görüşmüş, raporla ilgili acil eylem sözü vermişti.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki Nur ve Linwood Camilerine 15 Mart 2019'da cuma namazında otomatik silahlarla terör saldırısı düzenlenmişti.

Saldırılarda 51 kişiyi öldüren, 49 kişiyi de yaralayan terörist Brenton Tarrant, ağustos ayında ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.