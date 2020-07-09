Son dakika haberi: YENİBOSNA'DA METROBÜSTE YANGIN PANİĞİ - Son Dakika

Son dakika haberi: YENİBOSNA'DA METROBÜSTE YANGIN PANİĞİ

Son dakika haberine göre Bahçelievler'de seyir halindeki metrobüsün motor kısmından çıkan dumanlar paniğe neden oldu.

Bahçelievler'de seyir halindeki metrobüsün motor kısmından çıkan dumanlar paniğe neden oldu. Yolcuların hemen tahliye edilmesinin ardından çıkan dumanlara yangın tüpü ile müdahale edildi.

Olay saat 09.00 sıralarında Yenibosna Metrobüs Durağı Topkapı istikametinde meydana geldi. Seyir halindeki metrobüsün durağa geldiği sırada motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Dumanları fark eden metrobüs şoförü aracı durdurup kapıları açarak yolcuların inmesini sağladı. Yolcuların tahliye edilmesinin ardından motor kısmından çıkan dumanlara yangın tüpü ile müdahale edildi. Durakta boş bir noktaya çekilen metrobüs daha sonra tamir için Yenibosna Durağı'ndan ayrıldı. Tahliye edilen yolcular ise durağa gelen başka bir metrobüs ile yolcuklarına devam etti.

Bahçelievler, Yenibosna, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 10:36 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: YENİBOSNA'DA METROBÜSTE YANGIN PANİĞİ - Son Dakika
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