Son dakika haberi! Yeşilova'nın Çardak köyü karantinaya alındı - Son Dakika

Burdur'un Yeşilova ilçesine bağlı Çardak köyünde yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulanmasına karar verildi.

Yeşilova ilçesinde Çardak Köyü'nde yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulanmasına karar verildi. Yeşilova Kaymakamlığından yapılan açıklamada "Çardak Köyünde Covid-19 vaka sayısının artması, buna bağlı olarak temaslı sayısındaki ciddi artış sebebiyle Çardak Köyümüze giriş ve çıkışların sınırlandırılması ihtiyacını doğurmuştur. 28/02/2021 tarih ve 07 sayılı İlçe Hıfzıssıhha kurul kararı ile Çardak köyü karantina altına alınmıştır" denildi. - BURDUR