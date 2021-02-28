Son dakika haberi! Yeşilova'nın Çardak köyü karantinaya alındı - Son Dakika

Son dakika haberi! Yeşilova'nın Çardak köyü karantinaya alındı
28.02.2021 23:12
Son dakika haberi: Burdur'un Yeşilova ilçesine bağlı Çardak köyünde yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulanmasına karar verildi.
Burdur'un Yeşilova ilçesine bağlı Çardak köyünde yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulanmasına karar verildi.
Yeşilova ilçesinde Çardak Köyü'nde yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulanmasına karar verildi. Yeşilova Kaymakamlığından yapılan açıklamada "Çardak Köyünde Covid-19 vaka sayısının artması, buna bağlı olarak temaslı sayısındaki ciddi artış sebebiyle Çardak Köyümüze giriş ve çıkışların sınırlandırılması ihtiyacını doğurmuştur. 28/02/2021 tarih ve 07 sayılı İlçe Hıfzıssıhha kurul kararı ile Çardak köyü karantina altına alınmıştır" denildi. - BURDUR
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