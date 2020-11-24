Son dakika haberi! Ziyaretçisi azalan Van kedileri, inci kefaliyle besleniyor - Son Dakika

VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü bünyesinde koruma altında bulunan ve her mevsim ziyaretçisi olan Van kedileri, koronavirüs salgını nedeniyle son dönemde ziyaretçisiz kaldı. Çoğunlukla ziyarete gelenler tarafından ıslak mama ihtiyacı karşılanan kedilere artık Van Gölü'nde yaşayan ve maliyeti daha az olan inci kefali verilmeye başlandı.

Van'ın dünyaca ünlü, bir gözü mavi bir gözü kehribar sarısı, beyaz tüylü, özel türü olan Van kedilerinin barındığı, YYÜ Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü bünyesindeki Van Kedi Villası, koronavirüs önlemleri kapsamında yaklaşık 3 ay kapalı kaldı. Normalleşme sürecinde haziranda Van'da birçok yerde olduğu gibi Kedi Villası da yeniden ziyaretçilere açıldı. Yeni tedbirlerin alındığı villaya ziyaretçiler, el dezenfektanı kullanıp, maske takarak, girebiliyor. Sosyal mesafe ve maske konusunda uyarı çıkartmalarının da yer aldığı merkezi ziyaretçiler, Van kedilerine temas etmeden gezebiliyor.