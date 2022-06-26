Son dakika haberi | Zonguldak'ta kamyon tren yoluna devrildi, 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi | Zonguldak'ta kamyon tren yoluna devrildi, 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

26.06.2022 23:32
Son dakika haberi | Zonguldak'ta kamyon tren yoluna devrildi, 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Edinilen son dakika haberine göre Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde tren yoluna devrilen kamyondaki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde tren yoluna devrilen kamyondaki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen kamyon, Saltukova beldesi Aşağı Sarmaşık köyü Yolcuoğlu Mahallesi'nde tren yoluna devrildi.

Kazada Satılmış K. ve Ali A. hayatını kaybetti.

Yaralılar Arif A. ve Osman K. ise ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

YORUMLAR
500
Son dakika! Kamyon demir yoluna yuvarlandı: 2 ölü, 2 yaralı Son dakika! Kamyon demir yoluna yuvarlandı: 2 ölü, 2 yaralı Çökme tehlikesiyle karşı karşıya kalan köprü trafiğe kapatıldı Çökme tehlikesiyle karşı karşıya kalan köprü trafiğe kapatıldı
Kaynak: AA

Saltukova, Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Zonguldak'ta kamyon tren yoluna devrildi, 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:52 Berke Özer'den şaşırtan hamle! Anderlecht'e imza atıyor
21:51 Bakan Özer, açıkladı: Meslek liselerine fabrika kurulacak, 81 ilde ucuza ekmek satılacak
21:26 Taksim'de Onur Yürüyüşü öncesi polis müdahalesi! Onlarca kişi gözaltında
21:17 Milli karateci Eray Şamdan, Cezayir'de altın madalyanın sahibi oldu!
20:46 Galatasaray, Okan Buruk'tan sonra paraya para demiyor! İşte 3 günde kombinelerden kulübün kasasına giren miktar
20:20 Meteoroloji uyardı, AFAD alarm verdi! İşte "kırmızı kod" verilen 6 il
20:19 Acun Ilıcalı'dan Rıdvan Dilmen sürprizi! İşte beraber program yapacağı diğer isimler
19:21 96. Gazi Koşusu'nda korkutan anlar! Hipodroma giren kedi zerine koşan atları görünce yapacağını şaşırdı
19:19 23 yıl sonra bir ilk yaşandı! Dişi taylar Gazi Koşusu'na damga vurdu!
18:05 İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç'ten hükümete asgari ücret çağrısı: Temmuz ayındaki zammı birlikte karşılayalım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2022 23:39:17. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | Zonguldak'ta kamyon tren yoluna devrildi, 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement