Son dakika haberi: Zonguldak'ta sahte içki operasyonunda bir gözaltı - Son Dakika

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 8 litre etil alkol ile 131 şişe alkollü içki aroması ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte faaliyet gösteren bir iş yeri ile deposunda sahte içki yapımında kullanılan etil alkol ve alkol içki aroması satışı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda 8 litre etil alkol ile 131 şişe alkollü içki aroması ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan O.K'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.