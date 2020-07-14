Son dakika haberleri | 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne doğru - Son Dakika

Son dakika haberleri | 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne doğru

Gelen son dakika haberlerine göre Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili ve Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili ve Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Vali Gürel, mesajında, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün, tarihinin hiçbir döneminde hıyanete ve esarete boyun eğmemiş, istiklal ve istikbali uğruna sayısız destanlar yazan Türk milletinin ve kahraman güvenlik güçlerinin Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) devlete ve millet iradesine karşı yürüttüğü darbe girişimini Cumhurbaşkanının çağrısıyla akim bıraktığı şanlı destanın adı olduğunu belirtti.

Büyük ve güçlü Türkiye'yi bilimde, sanatta, sporda, ekonomide ve teknolojide milletin ali hedeflerine hep birlikte koşar adımlarla, gür sadalarla taşımanın onur ve gururunun yaşandığını bildiren Gürel, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bu duygu ve düşüncelerle tüm hemşehrilerimin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü tebrik ediyorum. Devletimizin ve milletimizin bekası için canlarını feda eden Karabüklü hemşehrilerimiz Barış Efe ve Metin Arslan nezdinde o karanlık geceyi aydınlatıp, bakmadan yaşına, başına, ardına bedenini sevdaya sürerek 15 Temmuz destanını yazan aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, onların aziz emanetlerine sevgi, saygı ve muhabbetlerimi sunarken, gazilerimize hayırlı ömürler temenni ediyorum."

Milletvekili Ünal da 15 Temmuz'un devlet içine sızmış, ülkeyi parçalamak ve milli iradeyi yok etmek isteyen hainlere karşı, yüce milletin sarsılmaz azmi, yüksek iradesi, vatanseverliği ve kahramanlığı ile kazanılmış tarihe altın harflerle yazılmış şanlı bir demokrasi zaferi olduğunu kaydetti.

Belediye Başkanı Vergili de 15 Temmuz gecesi, demokrasiyle cuntanın, bağımsızlıkla sömürü düzeninin, millet ile küresel teröristlerin göğüs göğüse çarpıştığı bir gece olduğunu kaydetti.

Başkan Köse ise her daim demokrasinin ve adaletin yanında olduklarını, darbelerin ne sivil ne askeri hiçbir dönem hiçbir topluma kazanç sağlamadığını vurguladı.

Rafet Vergili, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 13:57 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne doğru - Son Dakika
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