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Son dakika haberleri: 15 Temmuz Şehidinin Babası Oğuz: "İster PKK olsun ister FETÖ terör örgütü olsun, önce inançları sömürüyor, ardından kendi emellerini gerçekleştirmeye... - Son Dakika

Son dakika haberleri: 15 Temmuz Şehidinin Babası Oğuz: "İster PKK olsun ister FETÖ terör örgütü olsun, önce inançları sömürüyor, ardından kendi emellerini gerçekleştirmeye...

15 Temmuz 2021 Perşembe 09:26

Edinilen son dakika gelişmesine göre 15 Temmuz Şehidinin Babası Oğuz: "İster PKK olsun ister FETÖ terör örgütü olsun, önce inançları sömürüyor, ardından kendi emellerini gerçekleştirmeye çalışıyorlar, FETÖ de öyle yaptı" -15 Temmuz Şehidinin Babası Tevfik Oğuz;

15 Temmuz Şehidinin Babası Oğuz: "İster PKK olsun ister FETÖ terör örgütü olsun, önce inançları sömürüyor, ardından kendi emellerini gerçekleştirmeye çalışıyorlar, FETÖ de öyle yaptı"

-15 Temmuz Şehidinin Babası Tevfik Oğuz;

-"Cumhurbaşkanımız dik durmasaydı, bunlar emellerine ulaşmış olacaktı"

"Onurluyuz, gururluyuz. Oğlum memleketi ve bayrağı için şehit oldu"

"Halkımız cumhurbaşkanımıza güvenip de arkasından gitmeseydi bu 15 Temmuz gerçekleşirdi, çocuklarımız sayılırdı ve onlar kendilerini kahraman ilan ederlerdi "

"Halkımızın bu olayı unutmamasını istiyorum. Unutulmamasın ki bir daha böyle olaylar başımıza gelmesin"

ELAZIĞ - 15 Temmuz'da Ankara Gölbaşı'nda şehit düşen polis memuru Eyüp Oğuz'un babası Tevfik Oğuz, "İster PKK ister FETÖ terör örgütü olsun, önce inançları sömürüyor sonra kendi emellerini gerçekleştirmeye çalışıyorlar, FETÖ de öyle yaptı" dedi.

Fetullahçı Terör Örgütünün 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi sırasında Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit düşen polis memuru 2 çocuk babası Eyyüp Oğuz'un babası Tevfik Oğuz, her fırsatta oğlunun mezarını ziyaret edip, dua ediyor. 9 çocuk sahibi Tevfik Oğuz, oğlunun vatan ve bayrak sevdalısı olduğunu ve bununla gurur duyduğunu söyledi.

"Memleketi için, bayrağı için şehit oldu"

Onurlu ve gururlu olduklarını dile getiren Baba Tevfik Oğuz, " Oğlumuz, 15 Temmuz'da Ankara Gölbaşı'nda şehit oldu. Ancak onun acısı unutulacak gibi değil. Zaten her babanın, 'ya rabbi bize ciğer acısı gösterme' diye duası vardır. Ben de her namazdan sonra ' Allah'ım bana ciğer acısı gösterme' derdim. Ancak takdiri ilahi, oğlumuz şehit oldu. Onurluyuz, gururluyuz. Memleketi ve bayrağı için şehit oldu" dedi.

"Halkımız cumhurbaşkanımıza güvenip de arkasından gitmeseydi, bu 15 Temmuz gerçekleşirdi"

15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dik duruşunun bir dönüm noktası olduğuna dikkat çeken Baba Oğuz, " 15 Temmuz şehitlerinin unutulmaması lazım. Eğer halkımız cumhurbaşkanımıza güvenip de arkasından gitmeseydi, bu 15 Temmuz gerçekleşirdi. Çocuklarımız sayılırdı ve onlar kendilerini kahraman ilan ederlerdi. Cumhurbaşkanımızın dirayetiyle bu gerçekleşmedi, halk sokağa döküldü ve bu olayı önlediler" şeklinde konuştu.

" Zaten bu örgütler başta inanç sömürüsü yapıyor"

Gençlere tavsiyelerde bulunan Oğuz, " Gençlerimize tavsiyemiz, bu inanç üzerinde yapılan siyaset ve benzeri ne olursa olsun asla inanmasınlar. Gençler, bu konuda düşünsünler. Zaten bu örgütler başta inanç sömürüsü yapıyor. İster PKK olsun ister FETÖ terör örgütü olsun, önce inançları sömürüyor, ardından kendi emellerini gerçekleştirmeye çalışıyor. FETÖ de öyle yaptı. Cumhurbaşkanımız dik durmasaydı, bunlar emellerine ulaşmış olacaktı. Eğer emellerine ulaşmış olsalardı bu ülkenin şimdi ne durumda olacağını da düşünmek istemiyorum. Onun için halkımızın bu olayı unutmamasını istiyorum. Unutulmamasın ki bir daha böyle olaylar başımıza gelmesin" diye konuştu.

Son dakika haberleri: 15 Temmuz Şehidinin Babası Oğuz: İster PKK olsun ister FETÖ terör örgütü olsun, önce inançları sömürüyor, ardından kendi emellerini gerçekleştirmeye...
Son dakika haberleri: 15 Temmuz Şehidinin Babası Oğuz: İster PKK olsun ister FETÖ terör örgütü olsun, önce inançları sömürüyor, ardından kendi emellerini gerçekleştirmeye...
Son dakika haberleri: 15 Temmuz Şehidinin Babası Oğuz: İster PKK olsun ister FETÖ terör örgütü olsun, önce inançları sömürüyor, ardından kendi emellerini gerçekleştirmeye...
Son dakika haberleri: 15 Temmuz Şehidinin Babası Oğuz: İster PKK olsun ister FETÖ terör örgütü olsun, önce inançları sömürüyor, ardından kendi emellerini gerçekleştirmeye...

Fetullahçı Terör Örgütü, Terör Örgütü, 15 Temmuz, PKK, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Son dakika haberleri: 15 Temmuz Şehidinin Babası Oğuz: 'İster PKK olsun ister FETÖ terör örgütü olsun, önce inançları sömürüyor, ardından kendi emellerini gerçekleştirmeye... - Son Dakika


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