Kırıkkale'nin Bahşılı, Keskin, Karakeçili ve Yahşihan ilçelerinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Bahşılı Kaymakamlığı önünde Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, Atatürk İlkokulu Konferans Salonu'nda devam etti.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Kaymakam Erdem Karanfil, bu anlamlı zafer gününde, kutsal vatan topraklarını canları pahasına müdafaa ederek şehitlik mertebesine ve onuruna erişen aziz şehitleri minnet ve şükranla hatırladıklarını söyledi.

Öğrenciler tarafından çeşitli etkinlikler düzenlenen tören, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Kaymakam Karanfil ve beraberindekiler, daha sonra Karaahmetli köyündeki şehit Mikail Dönmez'in mezarını ziyaret ederek, dua etti.

Keskin

Keskin Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Kaymakam Ali Yılmaz ve Belediye Başkanı Dede Yıldırım Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törende, Jandarma Astsubay Hasan Manici tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.

Öğretmenevinde devam eden programda, Kaymakam Yılmaz tarafından şehit yakınlarına yemek ikram edilerek, çeşitli hediyeler takdim edildi.

Karakeçili

Karakeçili'de Türk Büyükleri Anıtı'ndaki törende, Kaymakam Ahmet Nuri Demir ve Belediye Başkan Vekili Embiya Can, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim okundu. Öğretmen Alperen Arısan tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.

Kaymakam Demir, törende yaptığı konuşmada, Çanakkale'deki ruh ve şuurla, kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla, omuz omuza verecek ve ecdadın emaneti olan aziz vatana sahip çıkacaklarını söyledi.

Demir ve beraberindekiler, daha sonra Karakeçili Mezarlığına geçerek, 15 Temmuz şehitleri Volkan Pilavcı ve Alparslan Yazıcı ile şehit Lokman Doğan'ın mezarlarına karanfil bırakılarak dua etti.

Yahşihan

Yahşihan'daki tören, şehit aileleri için düzenlenen kahvaltı programı ile başladı.

Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, burada yaptığı konuşmada, şehit yakınlarının her zaman yanlarında olduklarını belirterek, programa katılanlara teşekkür etti.

Programda, şehit ailelerine Kur'an-ı Kerim dağıtıldı.

Kaymakamlık önünde devam eden törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Öğrencilerin şiir okuduğu tören, şehitler için fidan dikiminin ardından sona erdi.

Kaymakam Uzunoğlu ve beraberindekiler, daha sonra Acısu Mezarlığındaki şehit mezarlarına karanfil bırakarak dua etti.