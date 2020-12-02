Son dakika haberleri... 2. Afyon Savaşı'nda saraydan çalınan bronz at büstü 160 yıl sonra Çin'e geri getirildi - Son Dakika

Çin'de 2. Afyon Savaşı sırasında İngiliz ve Fransız askerlerinin Pekin'deki Yazlık Saray'da yaptığı yağmada kaybolan bir bronz at büstü, 160 yıl sonra ülkeye geri getirildi.

Çin haber ajansı Xinhua'nın haberine göre, Çin Makau Özel İdare Bölgesi'nde yaşayan milyarder iş insanı Stanley Ho, Batı'da özel bir koleksiyondan satın aldığı eseri, Ulusal Kültür Mirası İdaresine bağışladı.

1776-1797'de hüküm süren Çin İmparatoru Çienlong'un İtalyan heykeltıraş Giuseppe Castiglione'ye yaptırdığı eser, Pekin'e getirilerek restore edilen saray içindeki eski yerine konuldu.

Yazlık Saray'ın bahçesinde yer alan Cıngcüe Tapınağı'ndaki 12 hayvanlı su takviminin parçası olan bronz büst, işgalci Batılı güçlerin 1860'da yaptığı yağmada çalınan tarihi eserler arasında yer alıyordu.