KADINLARA 14 yıldır teknoloji eğitimi veren 'Kadın için Teknoloji' projesi, Covid-19 nedeniyle eğitimlerine online olarak devam ediyor. Teknosa 'nın Habitat Derneği ile birlikte 2007 yılından beri aralıksız olarak sürdürdüğü eğitim kapsamında 2020 yılında dijital okur-yazarlık eğitimlerinde en az 2 bin kadına ulaşılması hedefleniyor.

Habitat gönüllüsü gençler video konferans yöntemiyle; E-hizmetler, sosyal medya, güvenli internet, günlük hayatta sosyal medya ve İnternet konularına yönelik bilgileri katılımcılara aktarıyorlar. 11 Nisan'dan bu yana devam eden Kadın için Teknoloji eğitimlerine 2 bin 600'den fazla başvuru oldu ve 800'ü aşkın kadın katıldı. Online eğitimlerde 81 ilden, 17-71 yaş aralığında kadınlar yer aldı. Ayrıca İngiltere, KKTC, Bulgaristan, Polonya ve Macaristan gibi ülkelerden kadınlar da eğitimlere katıldı.

Eylül sonuna kadar devam edecek online eğitimler, 2 haftada bir Çarşamba günleri 15: 00-18: 00 saatleri arasında düzenlenecek. Bayram ve resmi tatillere rastlayan günlere göre ayarlama yapılırken ilave eğitimler de açılacak. Ücretsiz düzenlenen online eğitimlere başvuru için http://www.kadinicinteknoloji.com/ veya https://habitatdernegi.org/blog/kadin-icin-teknoloji-projesi-online-egitimi/ adreslerindeki başvuru formunu doldurmak yeterli oluyor.

- İstanbul