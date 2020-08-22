Son dakika haberleri... 43 yıldır kariyerini sürdüren 59 yaşındaki 'Futbol Çınarı'nın öyküsü

- 43 yıldır kariyerini sürdüren 59 yaşındaki 'Futbol Çınarı'nın öyküsü

Afyonkrahisar BAL'ın yıldızı 59 yaşındaki Ahmet Yaman

59 yaşındaki futbol çınarı oynadığı futbol ile gençlere taş çıkartıyor

Ahmet Yaman: "Hedefim 65 yaşına kadar oynamak"

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar Bölgesel Amatör Lig'de 1977 yılından beri futbol oynayan 59 yaşındaki Ahmet Yaman, performansı ile genç futbolculara taş çıkartıyor. Şuhut Adil spor'da forma giyen Yaman, kariyerini de 65 yaşına kadar sürdürmek istediğini söyledi.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Adilspor'da top koşturan ve BAL'ın yıldız futbolcuları arasında bulunan Ahmet Yaman, yıllardır devam ettiği futbol kariyerini 65 yaşına kadar sürdüreceğini belirtti. Kariyerine 1977 yılında Adilspor'da başladığını belirten Karaadilli eski Belediye Başkanı Ahmet Yaman, performansı ile adeta genç futbolculara taş çıkartıyor. Savunmada ter döken Yaman, rakip golcülere de geçit vermiyor.

"Daha uzun süre futbol oynamak istiyorum"

BAL'ın yıldız futbolcusu Ahmet Yaman, futbol kariyerine 1977 yılında lisanslı olarak başladığını ve bir kaç transferden sonra Adilspor'a geri döndüğünü ifade etti. Yaman, "1985 yılında Yeni Afyonspor'a ve aynı yıl içerisinde 3. Lig ekibi Soma Sotespor'a transfer oldum. 6-7 kulüpte futbol oynadım. Dönüşümde 1 dönem belediye başkanlığı yaptım. 58. yaşımı inşallah yarın bitireceğim, 59 yaşıma doğru gideceğiz. İnsanın kendisine dikkat ettikten sonra futbolun yaşının olmadığına inananlardanım. Daha uzun süre futbol oynamak istiyorum, sağlığım elverdiği süre içerisinde inşallah. Futbolu herkese tavsiye ediyorum. Yeter ki sağlıklarına dikkat etsinler" dedi.

"Spor yaşla alakalı değil tamamen beyinle kalple alakalı"

Hayatı boyunca alkol ve sigara kullanmadığını ifade eden Ahmet Yaman, herkesin spor yapması gerektiğine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Hayatım boyunca sporu hiç bırakmadım. Yani haftanın 7 günü fırsat buldukça spor yapıyorum. Allah'a şükür içki türü hiç bir şey içmedim. Sigara hiç içmedim, ilaç türü hiç bir şey kullanmadım. Sağlığıma kendi imkanlarım ölçüsünde dikkat etme gayreti gösterdim. Allah'a şükür bunu herkese tavsiye ediyorum. Sporun yaşla alakalı değil, tamamen beyinle, kalple alakalı olduğuna inanıyorum. İnsanlar sağlığına dikkat ettiği sürece sporu yapacağına inananlardanım."