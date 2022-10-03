5 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ KAZADA YARALI SÜRÜCÜ, YANLIŞ ŞERİDE GİRMİŞ - Son Dakika
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5 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ KAZADA YARALI SÜRÜCÜ, YANLIŞ ŞERİDE GİRMİŞ

03.10.2022 14:45

KONYA'da iki otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden 5 kişinin öldüğü kazaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.

KONYA'da iki otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden 5 kişinin öldüğü kazaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Kazada yaralanan diğer otomobilin sürücü Ali Bolat'ın bölünmüş yolun başlangıcında yanlış şeride girdiği, kazanın bu nedenle yaşandığı belirtildi.

Kaza, 07.30 sıralarında Yunak- Polatlı kara yolunun 7'nci kilometresinde meydana geldi. Ali Bolat yönetimindeki 06 FN 6095 plakalı otomobil, Akşehir'de lokanta işleten Şemsettin Murat Kaya'nın kullandığı 42 BVT 49 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada Şemsettin Murat Kaya, babası Bayram Kaya, annesi Zehra Kaya ile akrabaları Zübeyde Harmancı, annesi Rahime Harmancı yaşamını yitirdi. Ali Bolat ile yanındaki Nurgül Koctürk Bolat da yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan 2 yaralının tedavisinin sürdüğü belirtildi.

ANKARA'YA KIZ KARDEŞİNİ ZİYARETE GİDİYORLARMIŞ

Kazaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Sürücü Ali Bolat'ın bölünmüş yolun başlangıcında yanlış şeride girdiği, kazanın bu nedenle yaşandığı belirtildi. Kazada yaşamını yitiren sürücü Şemsettin Murat Kaya'nın ise ailesi ile birlikte Ankara'daki kız kardeşini ziyarete gittikleri ve aynı zamanda beğendiği bir aracı almak için yola çıktığı öğrenildi. Zübeyde Harmancı ile annesi Rahime Harmancı'nın cenazeleri ise Hasanpaşa İmaret Camisi'nde kılınan namazın ardından Nasreddin Hoca Mezarlığı'na defnedildi. Cenazeye Akşehir Kaymakamı Mehmet Özel, Belediye Başkanı Salih Akkaya ve yakınları katıldı. Şemsettin Murat Kaya, annesi Zehra ve babası Bayram Kaya'nın cenazeleri de ikindi namazı sonrası aynı mezarlığa defnedilecek. (DHA)

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Kaynak: DHA

Şemsettin Murat, Ali Bolat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 5 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ KAZADA YARALI SÜRÜCÜ, YANLIŞ ŞERİDE GİRMİŞ - Son Dakika

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