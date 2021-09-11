Üye Girişi
Son dakika haberleri... ABD'de 11 Eylül terör saldırılarının 20. yılında kurbanlar için anma töreni düzenlendi - Son Dakika

Son dakika haberleri... ABD'de 11 Eylül terör saldırılarının 20. yılında kurbanlar için anma töreni düzenlendi

11.09.2021 19:15
Son dakika haberleri... ABD'de 11 Eylül terör saldırılarının 20. yılında kurbanlar için anma töreni düzenlendi, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre NEW ABD'de yaklaşık 3 bin kişinin ölümüne neden olan ve ülke tarihine en büyük terör saldırısı olarak geçen 11 Eylül 2001 saldırılarının 20. yılında, kurbanlar ABD Başkanı Joe Biden'ın da katıldığı törenle anıldı.

NEW ABD'de yaklaşık 3 bin kişinin ölümüne neden olan ve ülke tarihine en büyük terör saldırısı olarak geçen 11 Eylül 2001 saldırılarının 20. yılında, kurbanlar ABD Başkanı Joe Biden'ın da katıldığı törenle anıldı.

Bayrakların yarıya indiği New York'taki tören, saldırılarda yıkılan İkiz Kuleler'in yerine yapılan Ulusal 11 Eylül Anıtı ve Müzesi'nin bulunduğu alanda başladı.

Törene Başkan Biden ve eşi Jill Biden'in yanı sıra eski Demokrat başkanlar Barack Obama ve Bill Clinton da eşleri ile katıldı.

Cumhuriyetçi eski başkan George W. Bush, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile birlikte Pennsylvania'daki anma törenine katılırken, Biden'in halefi Donald Trump'ın ise hiçbir anma törenine katılmaması dikkati çekti.

Saldırılardaki kurbanlar anıldı

Saldırılarda hayatını kaybedenlerin yakınları, yetkililer ve New Yorklular, yıkılan İkiz Kuleler'in bulunduğu, "Ground Zero" diye adlandırılan Sıfır Noktası'nda terör kurbanlarını anmak üzere toplandı.

Canlı yayınlanan törende saldırılarda hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu, kurbanların isimleri aileleri ve yakınları tarafından tek tek okundu. Törene katılanlar, sevdiklerinin anısına anıt alanına çiçekler bıraktı.

New Jersey doğumlu ünlü şarkıcı Bruce Springsteen, İkiz Kuleler'e ikinci uçağın çarptığı saat 9.03'te yapılan ikinci saygı duruşundan sonra tören alanında "Seni rüyalarımda göreceğim" adlı parçasını seslendirdi.

Biden, tören alanında konuşma yapmazken, 11 Eylül nedeniyle Beyaz Saray'dan yayınlanan videosunda, "Ne kadar zaman geçerse geçsin, bu anma törenleri, haberleri sanki birkaç saniye önce almışız gibi acıları geri getiriyor." ifadelerini paylaştı.

ABD Başkanı, daha sonra eşi ile birlikte 11 Eylül anma törenleri kapsamında Pennsylvania'nın Shanksville yerleşkesine, oradan da Pentagon'da düzenlenen törenlere katılmak üzere New York'tan ayrıldı.

Shanksville'deki törene katılan Başkan Yardımcısı Harris ise burada yaptığı konuşmada, kaçırılan uçaktaki yolcuların kahramanlığını överek, "Uçuş 93'te olanlar bize cesaretleri ve Amerikan halkının direnci hakkında çok şey anlatıyor." dedi.

Pentagon'da düzenlenen anma töreninde ABD Savunma Bakanı Llyod Austin de burada hayatını kaybeden 184 kişiyi anarak, "Hem ideallerimizin hem de güvenliğimizin yorulmaz koruyucuları olmalıyız." şeklinde konuştu.

11 Eylül 2001'de ne oldu?

Amerikan finans sisteminin kalbi New York, 11 Eylül sabahı İkiz Kuleler'e yönelik terör saldırılarıyla uyandı.

Newark, Boston ve Washington'dan havalanıp San Francisco ve Los Angeles'a giden 4 yolcu uçağının kaçırılmasının ardından Los Angeles'a giden Amerikan Airlines'a ait yolcu uçağı, yerel saatle 08.46'da İkiz Kuleler'in kuzey yönündeki binasına çarptı.

Kuzey kulesi alevler içinde yanarken, United Airlines'a ait kaçırılan diğer bir uçak da ilk saldırıdan 17 dakika sonra saat 9.03'te canlı yayında güney kulesine çarptı.

İkiz Kuleler hem ABD hem de tüm dünyanın canlı yayında izlediği saldırıların ardından milyonların gözü önünde dakikalar içinde yerle bir oldu ve Manhattan Adası toz bulutlarına büründü.

İkiz Kuleler'e saldırıların ardından kaçırılan bir diğer uçak ise ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) binasına çarptı.

Kaçırılan Flight 93 adlı son uçak ise Pennsylvania'nın Shanksville yerleşkesi kırsalında F-16'lar tarafından düşürüldü.

11 Eylül saldırıları sonucu uçakları kaçıran 19 saldırgan hariç New York, Washington ve Pennsylvania'da toplam 2 bin 977 kişi hayatını kaybetti.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Togo Cumhuriyeti, Terör, Eylül, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... ABD'de 11 Eylül terör saldırılarının 20. yılında kurbanlar için anma töreni düzenlendi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bakan Özer, yüz yüze eğitimin ilk hafta bilançosunu verdi: Yaklaşık 200 civarında sınıfımız eğitime ara verdi 19:39 Bakan Özer, yüz yüze eğitimin ilk hafta bilançosunu verdi: Yaklaşık 200 civarında sınıfımız eğitime ara verdi Tatilden eve dönen kadın, bavulunu açınca korkudan çığlığı bastı! Sütyeninden kertenkele çıktı 19:18 Tatilden eve dönen kadın, bavulunu açınca korkudan çığlığı bastı! Sütyeninden kertenkele çıktı Miting düzenleyen aşı karşıtları İstiklal Marşı'nı yanlış okudu, ortaya ilginç görüntüler çıktı 19:15 Miting düzenleyen aşı karşıtları İstiklal Marşı'nı yanlış okudu, ortaya ilginç görüntüler çıktı
Süper Lig'in 4. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında Adana Demirspor'u 4-0 mağlup etti 18:55 Süper Lig'in 4. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında Adana Demirspor'u 4-0 mağlup etti Trabzonspor'un efsanesi Yattara'dan yıllar sonra çok konuşulacak itiraf: Selçuk İnan sadece Burak Yılmaz'a pas atardı 18:26 Trabzonspor'un efsanesi Yattara'dan yıllar sonra çok konuşulacak itiraf: Selçuk İnan sadece Burak Yılmaz'a pas atardı Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Sinan Gümüş uzun süren sessizliğini bozdu! Paylaşımına taraftardan tepki yağıyor 17:49 Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Sinan Gümüş uzun süren sessizliğini bozdu! Paylaşımına taraftardan tepki yağıyor
Taliban Sözcüsü Suheyl Şahin'den Haberler.com'a özel açıklamalar: Türk halkının dualarını ve desteğini bekliyoruz 17:35 Taliban Sözcüsü Suheyl Şahin'den Haberler.com'a özel açıklamalar: Türk halkının dualarını ve desteğini bekliyoruz İstavritin kilo fiyatı 30 liradan, 5 liraya düştü, vatandaş kasayla alıp depoladı 17:03 İstavritin kilo fiyatı 30 liradan, 5 liraya düştü, vatandaş kasayla alıp depoladı

Son Dakika Haberleri
18:12 50 yaşında olan, Rosalinda ve Marimar'ın yıldızı Thalia, adeta yıllara meydan okuyor
18:01 İkinci çocuğunu kucağına almasına kısa süre kalan Bengü'den yeni hamilelik pozları
17:48 Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Sinan Gümüş uzun süren sessizliğini bozdu! Paylaşımına taraftardan tepki yağıyor
17:37 Akşener'in İmamoğlu için yaptığı "Fatih Sultan Mehmet" benzetmesine Bahçeli sessiz kalmadı
17:35 20 çocuğun karıştığı küfürleşme kavgası kanlı bitti! 1 yaralı, 3 gözaltı var
17:34 Taliban Sözcüsü Suheyl Şahin'den Haberler.com'a özel açıklamalar: Türk halkının dualarını ve desteğini bekliyoruz
17:33 WhatsApp'tan "Kara liste" güncellemesi geldi! Çok eleştirilen son görülme özelliği farklı bir hal kazanıyor
17:32 Son Dakika: Hamit Altıntop, A Milli Futbol Takımı Sorumlusu oldu
16:58 Son dakika! Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem
16:52 Galatasaray'ın başı sakatlıklarla dertte! Trabzon ve Lazio maçı öncesi moral bozan 3 problem
Bilim dünyası bu olayı konuşuyor! 500 milyon yıl önce yaşayan yaratığın kafası kıyıya vurdu Bilim dünyası bu olayı konuşuyor! 500 milyon yıl önce yaşayan yaratığın kafası kıyıya vurdu         
19:45
Haaland, Beşiktaş maçı öncesi şov yaptı! Borussia Dortmund 3 kez geriye düştüğü maçta Leverkusen'i 4-3 mağlup etti Haaland, Beşiktaş maçı öncesi şov yaptı! Borussia Dortmund 3 kez geriye düştüğü maçta Leverkusen'i 4-3 mağlup etti         
19:37
Sergen Yalçın'dan Pjanic kararı! İşte Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçında ilk 11'ler Sergen Yalçın'dan Pjanic kararı! İşte Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçında ilk 11'ler         
19:17
Old Trafford, Old Trafford, "Siu" sesiyle inledi! Ronaldo, Premier Lig'e rüya gibi başladı         
19:07
Kılıçdaroğlu'ndan ittifak işareti! Gelecek ve DEVA Partisi'nin ismini verip Kılıçdaroğlu'ndan ittifak işareti! Gelecek ve DEVA Partisi'nin ismini verip "Onlar da ülkenin geleceğinden kaygılılar" diyerek açıkladı         
18:53
50 yaşında olan, Rosalinda ve Marimar'ın yıldızı Thalia, adeta yıllara meydan okuyor 50 yaşında olan, Rosalinda ve Marimar'ın yıldızı Thalia, adeta yıllara meydan okuyor         
18:12
Beton mikserinin çarptığı evin balkonunda oturan kadın öldü Beton mikserinin çarptığı evin balkonunda oturan kadın öldü         
17:39
Son Dakika: Hamit Altıntop, A Milli Futbol Takımı Sorumlusu oldu Son Dakika: Hamit Altıntop, A Milli Futbol Takımı Sorumlusu oldu         
17:33
Erdoğan, Bush'la yaşadığı anısını anlattı: İHA'yı bize 2 günlüğüne verip geri aldılar Erdoğan, Bush'la yaşadığı anısını anlattı: İHA'yı bize 2 günlüğüne verip geri aldılar         
16:54
Meksika'da korkunç doğa olayı! Yamaçtan kopan dev kayalar evlerin üzerine düştü: 1 ölü, 10 kayıp Meksika'da korkunç doğa olayı! Yamaçtan kopan dev kayalar evlerin üzerine düştü: 1 ölü, 10 kayıp         
15:44
Sevgilisi tarafından başka bir kadınla basılan adam ilginç bir plan yaptı! Anbean kamerada Sevgilisi tarafından başka bir kadınla basılan adam ilginç bir plan yaptı! Anbean kamerada         
15:40
İmamoğlu, bozulan otobüslerle ilgili suskunluğunu bozdu! Top şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'da İmamoğlu, bozulan otobüslerle ilgili suskunluğunu bozdu! Top şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'da         
15:18
Erdoğan 350 milyon liralık tesisin açılışını yaptı Kahramanmaraş'ın 'altın çağı'nı başlıyor Erdoğan 350 milyon liralık tesisin açılışını yaptı Kahramanmaraş'ın 'altın çağı'nı başlıyor         
14:13
Dürümcü Emmi'nin sahibi Dürümcü Emmi'nin sahibi "8 bin 400 liraya çalışacak eleman bulamıyorum" demişti, gerçek çok başkaymış         
13:59
Cristiano Ronaldo 6 senedir bu hastalıkla mücadele ediyormuş! 'Tedavisi olmayan hastalık' teşhisi, kariyerini ve hayatını risk altına soktu Cristiano Ronaldo 6 senedir bu hastalıkla mücadele ediyormuş! 'Tedavisi olmayan hastalık' teşhisi, kariyerini ve hayatını risk altına soktu         
13:19
Şilan Topal, karakolda kaş göz hareketleriyle polislere zorla tutulduğunu işaret etti Şilan Topal, karakolda kaş göz hareketleriyle polislere zorla tutulduğunu işaret etti         
10:49
Oyuncu İrem Sak, yeni bir aşka yelken açtı! Şanslı isim, kendisinden 11 yaş küçük basketbolcu Furkan Korkmaz Oyuncu İrem Sak, yeni bir aşka yelken açtı! Şanslı isim, kendisinden 11 yaş küçük basketbolcu Furkan Korkmaz         
09:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2021 19:51:16. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri... ABD'de 11 Eylül terör saldırılarının 20. yılında kurbanlar için anma töreni düzenlendi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement