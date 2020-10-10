Son dakika haberleri... ABD'de günlük Kovid-19 vaka sayısı yeniden 50 binin üzerine çıktı - Son Dakika

Son dakika haberleri... ABD'de günlük Kovid-19 vaka sayısı yeniden 50 binin üzerine çıktı

10.10.2020 23:07
Son dakika haberleri... ABD'de günlük Kovid-19 vaka sayısı yeniden 50 binin üzerine çıktı, System.String[]

Son dakika haberleri... NEW ABD'de günlük yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı, yaklaşık 2 ayın ardından ilk kez 3 gün üst üste 50 binin üzerine çıktı.

NEW ABD'de günlük yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı, yaklaşık 2 ayın ardından ilk kez 3 gün üst üste 50 binin üzerine çıktı.

Maryland merkezli John Hopkins Üniversitesi tarafından yapılan açıklamaya göre, cuma günü ülkede günlük pozitif vaka sayısı 57 bin 420 olarak tespit edildi.

Günlük vaka sayısı, 7 Ekim'de 50 bin 341, 8 Ekim'de ise 56 bin oldu.

Böylece, 2 ayın ardından 3 gün üst üste 50 binin üzerinde vaka belirlendi.

Benzer sonuçlar, en son 12 Ağustos'ta 57 bin, 13 Ağustos'ta 51 bin ve 14 Ağustos'ta 64 bin olarak kayıtlara geçmişti.

ABD'de perşembe günü en az 22 eyalet 1000'den fazla yeni vaka bildirirken, ülkenin günlük pozitif vaka sayısı ortalamasının bir önceki haftaya göre yüzde 12 arttığı ifade edildi.

Vaka sayısının en yüksek seviyede seyrettiği Florida'da, eylül ayı sonunda barların ve restoranların tamamen açılmasıyla artış trendinin hızlandığı görüldü.

Kovid-19 kaynaklı can kaybı bakımından ilk sırada bulunan New York eyaletinde ise hafta içinde vaka artışının hızlanması nedeniyle geçici olarak kapatılması yönünde karar alınan okul sayısı 169'a çıkmış, artışın yoğun olduğu bölgelerdeki ibadet yerlerinde en fazla 10 kişinin bir arada bulunmasına izin verileceği açıklanmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Maryland, Ağustos, Cuma, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... ABD'de günlük Kovid-19 vaka sayısı yeniden 50 binin üzerine çıktı - Son Dakika

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