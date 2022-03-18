Son dakika haberleri! ABD Savunma Bakanı Austin, Bulgaristan'da resmi temaslarda bulunuyor - Son Dakika
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Son dakika haberleri! ABD Savunma Bakanı Austin, Bulgaristan'da resmi temaslarda bulunuyor

18.03.2022 20:25
Son dakika haberleri! ABD Savunma Bakanı Austin, Bulgaristan'da resmi temaslarda bulunuyor

Son dakika haberi: ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, resmi temaslarda bulunmak üzere Bulgaristan'a geldi.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, resmi temaslarda bulunmak üzere Bulgaristan'a geldi.

Ziyaretinde ilk olarak ülkenin güneydoğusundaki Novo Selo poligonunda Savunma Bakanı Dragomir Zakov ile teftişte bulunan Austin, Bulgar-Amerikan karma askeri eğitim ve tatbikat çalışmalarına katılan askerlerin faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Zakov, burada yaptığı açıklamada, ABD'nin Bulgaristan'ın milli güvenliğine ilişkin angajmanlarını defalarca beyan ettiğini belirterek, "Bu ziyaret, Bulgaristan'ın NATO'nun güvenilir bir müttefiki olduğunu gösteriyor." dedi.

Mevkidaşı Austin'in ziyaretinin "simgesel bir anlam taşıdığını" vurgulayan Zakov, ABD ile Bulgaristan Silahlı Kuvvetlerinin birlikte çalıştığı Novo Selo poligonunda ilk kez NATO'nun Avrupa Komutanlığı himayesinde, Bulgar askeri personelinden oluşan bir taburuna eğitim verildiğini dile getirdi.

Zakov, Bulgar ordusunun NATO'ya entegrasyon çalışmalarının gittikçe yoğunlaştığını kaydetti.

Ortak eğitim çalışmalarının, NATO içindeki müttefik güçlerin arasındaki uyum ve karşılıklı güvene katkı sağladığına işaret eden Zakov, "Bu çalışmalar sayesinde daha ciddi ortamlarda dahil ortak faaliyetlere hazır olabiliriz. Belli ki Bulgar askerleri, Amerikalı meslektaşlarıyla tamamen konforlu bir ortamda rahatlıkla iş birliği yapabiliyor." ifadesini kullandı.

Zakov, Bulgaristan topraklarında müttefik güçlerin bulunmasından ötürü kaygıların olmaması gerektiğini söyleyerek, "Bunlar yabancı değil müttefik güçlerdir." diye konuştu.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin de Novo Selo poligonunda ocak ayında başlayan ve hazirana kadar sürecek ortak çalışmalara katılan askeri personele teşekkürlerini iletti.

Austin, Petkov ile bir araya gelecek

Austin, yarın Bulgaristan Başbakanı Kiril Petkov ile görüşecek.

Bakan Austin'in ziyaretinde Bulgaristan Silahlı Kuvvetlerinin sahip olduğu Rus yapımı 10 adet "S-300" uzun menzilli hava savunma sisteminin Ukrayna'ya verilmesi meselesinin gündeme getirilmesi bekleniyor.

Bulgaristan Silahlı Kuvvetlerindeki S-300'ler, başkent Sofya bölgesinde konuşlandırılmıştı. Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ve Başbakan Petkov, Ukrayna'ya her türlü insani yardımın yapıldığını ancak bu ülkeye silah yollanmayacağını bildirmişti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! ABD Savunma Bakanı Austin, Bulgaristan'da resmi temaslarda bulunuyor - Son Dakika


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