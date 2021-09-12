Üye Girişi
Son dakika haberleri! Adalet Bakanı Gül, canlı yayında gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberleri! Adalet Bakanı Gül, canlı yayında gündemi değerlendirdi Açıklaması

12.09.2021 14:01
Son dakika haberleri! Adalet Bakanı Gül, canlı yayında gündemi değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

Son dakika haberi: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti'nin yeni dönemde Meclis'e sunması beklenen sosyal medya yasası teklifine ilişkin, "AK Parti, sansüre, eleştiri ve ifade özgürlüğünü ortadan kaldırma yolundaki bir şeye asla müsaade etmez." dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti'nin yeni dönemde Meclis'e sunması beklenen sosyal medya yasası teklifine ilişkin, "AK Parti, sansüre, eleştiri ve ifade özgürlüğünü ortadan kaldırma yolundaki bir şeye asla müsaade etmez." dedi.

Gül, Kontv canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

12 Eylül darbesinin 41. yılı hatırlatılan Gül, 27 Mayıs'tan 15 Temmuz'a kadar Türkiye'de vesayetin, darbeci zihniyetin milletin, gençlerin geleceğini çaldığını, ülkenin ekonomisini tahrip ettiğini, ülkenin huzuruna kastettiğini söyledi.

"Bir sağdan bir soldan" denilen, hukukun olmadığı, zulümlerin yaşandığı günleri, 12 Eylül'ü hep beraber yaşadıklarını ifade eden Gül, bu dönemde zulme, işkenceye uğrayarak hayatını kaybeden tüm mağdurlara Allah'tan rahmet diledi.

Yeni anayasa çalışmasında gelinen son durum sorulan Gül, bu zamana kadar mevcut Anayasa'da yapılan değişikliklerin Anayasa'nın sivilleşmesine katkı yaptığını ancak Anayasa'yı sivil yapmadığını belirtti.

Gül, AK Parti'nin kurulduğundan bu yana sivil anayasa için büyük bir çaba gösterdiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Cumhur İttifakı'nın milletimizle, tüm siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarıyla yeni sivil anayasayı yapma çabası devam etmektedir. Umarım, bunda başarılı oluruz. Anayasalar toplumsal sözleşmedir. Toplumun her kesimi kendisini, geleceğini orada görmelidir. Anayasanın toplumun bir kesiminin değil, her kesiminin 'Evet, bu benim anayasamdır.' diyeceği duyguya ve hukuki güvenceye sahip olması temel amacımızdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığındaki heyet önerilerini hazırladı. Partimizin, yetkili kurullarında nihai halini ortaya koyduktan sonra diğer siyasi partilere çağrıları da var. Meclis açıldıktan sonra takvim netleşecektir."

Yargı reformu çalışmalarındaki son durum sorulan Gül, milletin yargı camiasından beklentisinin makul sürede, adil kararın alınması olduğunu dile getirdi.

Görevlerinin yasal yönde eksiklikler varsa bunların tespitini yapmak, yasamaya bu anlamda öneride bulunmak, yürütme olarak teknik destek vermek olduğunu anlatan Gül, "Reformlar ne ilktir ne de son olacaktır. Reformların yaklaşık yüzde 50'si hayata geçti. En iyi reform en iyi uygulamadır. Milletin beklentisi hakim ve savcılardan reformların en başarılı şekilde uygulanması. Yargı reformu anlamında Meclis açıldıktan sonra çok önemli adımların atılmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Gül, hakim, savcı ve icra sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına ilişkin soru üzerine, "Komisyonumuz çalışmalarını tamamlamak üzere. Bir hafta ya da en geç iki hafta içinde hem hakim savcı hem de icra sınav sonuçları açıklanacak." dedi.

Gelecek dönemde hakim ve savcı yardımcılığını hayata geçireceklerini dile getiren Gül, "Tecrübe paylaşımı almış bir hakim ve savcının cübbeyi giydiğinde yargısal yetki yapmasını hedefliyoruz. Hakim adaylığından ziyade hakim yardımcılığı gibi bir süreci somutlaştırıp kamuoyuyla paylaşacağız. Savcı yardımcılığı da olacak." şeklinde konuştu.

Sosyal medya yasası düzenlemesi

Yeni dönemde AK Parti tarafından Meclis'e sunulması beklenen sosyal medya yasası teklifine ilişkin görüşleri ve "sansür eleştirileri" sorulan Gül, şunları kaydetti:

"Sosyal medyada düşünce özgürlüğü ve bu platformların kısıtlanmasıyla ilgili bir çalışma söz konusu olamaz. AK Parti'nin eleştirinin suç oluşturmayacağına ilişkin yargı paketleri var. Eleştiri ile hakaret birbirinden farklı. Bunun değerlendirmesini yapacak olan da yargıdır. Her alanda olduğu gibi bu alanda da yasakçı bir anlayış içinde olamayız. Tüm kurumlarla bir çalışma yapılıyor. Bu çalışma sosyal mecralar üzerinde kişilerin, kurumların dezenformasyona uğramamasıdır. Klavye karşısında insan, karakter suikastı yapmaya hukuk izin veremez. Elinde belge, delil varsa adliyeler, kolluk açık. Bunun partisi, cinsiyeti, siyaseti yok. Partiler üstü.

Kişilik haklarına saldırıyı önleyecek, insan onurunu koruyacak nelere ihtiyaç varsa bunlar üzerinde kafa yoruluyor. Dünya örneklerine bakılıyor. Dezenformasyon ve insan onuruna yönelik saldırılarla en etkili şekilde nasıl mücadele etmek gerekiyorsa bununla ilgili değerlendirme sürüyor. Netleşmiş bir konu yok, olduğunda partimiz bunu açıklayacaktır. AK Parti, sansüre, eleştiri ve ifade özgürlüğünü ortadan kaldırma yolundaki bir şeye asla müsaade etmez."

Yevgeniy Ziniçev, AK Parti, Savcı, Medya, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri! Adalet Bakanı Gül, canlı yayında gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika

2021 Miss Turkey Güzeli Dilara Korkmaz torpil iddialarına yanıt verdi: Bunların hiçbirini umursamıyorum 15:08 2021 Miss Turkey Güzeli Dilara Korkmaz torpil iddialarına yanıt verdi: Bunların hiçbirini umursamıyorum Doğumuna 3 hafta kala koronavirüse yakalanarak hayatını kaybetti 14:52 Doğumuna 3 hafta kala koronavirüse yakalanarak hayatını kaybetti Koronavirüs vaka haritasında Rize'nin nüfusa oranla en fazla vaka görülen il olması, Vali Kemal Çeber'i isyan ettirdi 14:34 Koronavirüs vaka haritasında Rize'nin nüfusa oranla en fazla vaka görülen il olması, Vali Kemal Çeber'i isyan ettirdi
Trabzon'da restoran ve otele fuhuş baskını: 12'si yabancı uyruklu 15 kadın yakalandı 14:29 Trabzon'da restoran ve otele fuhuş baskını: 12'si yabancı uyruklu 15 kadın yakalandı Milli takım teklifini reddeden Joachim Löw: Ben 4 maçlık görev düşünmüyorum 14:15 Milli takım teklifini reddeden Joachim Löw: Ben 4 maçlık görev düşünmüyorum Akciğer kanseri tespitinin gerçeği korona çıktı 13:16 Akciğer kanseri tespitinin gerçeği korona çıktı
İtalya'dan Türkiye'ye saç ektirmek için gelen genç, ameliyat masasında öldü 12:29 İtalya'dan Türkiye'ye saç ektirmek için gelen genç, ameliyat masasında öldü Pfizer'den Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci hakkında itiraf geldi! Meğer ilk aşı teklifini reddetmişler 12:03 Pfizer'den Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci hakkında itiraf geldi! Meğer ilk aşı teklifini reddetmişler

Son Dakika Haberleri
15:08 2021 Miss Turkey Güzeli Dilara Korkmaz torpil iddialarına yanıt verdi: Bunların hiçbirini umursamıyorum
14:44 Kılıçdaroğlu büyük gafa imza attı! MHP'li belediyeye CHP'liymiş gibi övgüler yağdırdı
14:30 Maç sırasında Ronaldo'ya yönelik "Kathryn Mayorga'ya inanın" pankartı açıldı
14:28 Trabzon'da restoran ve otele fuhuş baskını: 12'si yabancı uyruklu 15 kadın yakalandı
14:22 Sokaklarda yaşayan genç, cami bahçesinde abisini ölü olarak buldu
14:19 Aşı karşıtları ve siviller birbirine girdi, Fransa sokakları karıştı
14:14 Milli takım teklifini reddeden Joachim Löw: Ben 4 maçlık görev düşünmüyorum
13:42 Dünya Sağlık Örgütü'nün "dikkat edilmesi gereken varyant" diyerek Mu varyantına karşı uyardı
13:09 Domagoj Vida ve Alex Teixeira sakatlıkları sebebiyle Dortmund maçında forma giyemeyecek
12:46 Trabzonspor eski başkanı Sadri Şener, Şenol için "Onu görmemek için televizyonu kapatıyorum" dedi.
8 yaşında olan İngiliz tenisçi Emma Raducanu, harapova'yı tahttan indirdi! 8 yaşında olan İngiliz tenisçi Emma Raducanu, harapova'yı tahttan indirdi!         
15:11
11 Eylül saldırılarının 20. yılında dünyayı sarsan olay! Öldü denilen El Kaide lideri Zevahiri video yayınladı 11 Eylül saldırılarının 20. yılında dünyayı sarsan olay! Öldü denilen El Kaide lideri Zevahiri video yayınladı         
15:00
Kılıçdaroğlu büyük gafa imza attı! MHP'li belediyeye CHP'liymiş gibi övgüler yağdırdı Kılıçdaroğlu büyük gafa imza attı! MHP'li belediyeye CHP'liymiş gibi övgüler yağdırdı         
14:45
Maç sırasında Ronaldo'ya yönelik Maç sırasında Ronaldo'ya yönelik "Kathryn Mayorga'ya inanın" pankartı açıldı         
14:31
Sokaklarda yaşayan genç, cami bahçesinde abisini ölü olarak buldu Sokaklarda yaşayan genç, cami bahçesinde abisini ölü olarak buldu         
14:23
Dünya Sağlık Örgütü'nün Dünya Sağlık Örgütü'nün "dikkat edilmesi gereken varyant" diyerek Mu varyantına karşı uyardı         
13:43
Trabzonspor eski başkanı Sadri Şener, Şenol için Trabzonspor eski başkanı Sadri Şener, Şenol için "Onu görmemek için televizyonu kapatıyorum" dedi.         
12:47
Esra Bilgiç'in derin yırtmaçlı elbisesiyle verdiği poz yarım milyon beğeni aldı Esra Bilgiç'in derin yırtmaçlı elbisesiyle verdiği poz yarım milyon beğeni aldı         
12:26
55 yaşındaki Yıldız Tilbe'nin karın kasları dikkat çekti 55 yaşındaki Yıldız Tilbe'nin karın kasları dikkat çekti         
11:13
İndirim yapmadığı için tezgahtara kolonya şişesi ile saldırmak istedi İndirim yapmadığı için tezgahtara kolonya şişesi ile saldırmak istedi         
11:12
Türk Telekom adıyla vatandaşları arayan 0850'li hat işletmecilerine ceza kesildi Türk Telekom adıyla vatandaşları arayan 0850'li hat işletmecilerine ceza kesildi         
10:24
Demet Özdemir'den iddialı pozlar! Sütyensiz fotoğraflarını paylaştı Demet Özdemir'den iddialı pozlar! Sütyensiz fotoğraflarını paylaştı         
09:13
Parasızlıktan sokaklarda yatıp kalkıyordu! Genç kadın, sattığı fotoğraflar sayesinde şimdi bir servet sahibi Parasızlıktan sokaklarda yatıp kalkıyordu! Genç kadın, sattığı fotoğraflar sayesinde şimdi bir servet sahibi         
00:21
Sevgilisi tarafından başka bir kadınla basılan adam ilginç bir plan yaptı! Anbean kamerada Sevgilisi tarafından başka bir kadınla basılan adam ilginç bir plan yaptı! Anbean kamerada         
15:40
İmamoğlu, bozulan otobüslerle ilgili suskunluğunu bozdu! Top şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'da İmamoğlu, bozulan otobüslerle ilgili suskunluğunu bozdu! Top şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'da         
15:18
Falaka görüntüleri ortaya çıkan kargo çalışanının eşi konuştu: Zaman zaman beni de yatırdı, diğer kadınlardan haberim yoktu Falaka görüntüleri ortaya çıkan kargo çalışanının eşi konuştu: Zaman zaman beni de yatırdı, diğer kadınlardan haberim yoktu         
14:26
Dürümcü Emmi'nin sahibi Dürümcü Emmi'nin sahibi "8 bin 400 liraya çalışacak eleman bulamıyorum" demişti, gerçek çok başkaymış         
13:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2021 15:14:46. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Adalet Bakanı Gül, canlı yayında gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement