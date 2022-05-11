İş adamı silahlı saldırıda hayatını kaybetti - Son Dakika
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İş adamı silahlı saldırıda hayatını kaybetti

11.05.2022 14:12

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, bir iş adamı uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, bir iş adamı uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.

Kentte tatlı sektöründe tanınan iş adamı Olcay Tekin, Hurmalı Mahallesi'ndeki imalathanesinin yakınındaki bir esnaf arkadaşını ziyarete gitti.

Tekin, burada oturduğu sırada kimliği henüz belirlenemeyen zanlının tabancayla ateş açması sonucu yaralandı.

Çevredekiler tarafından Seyhan Devlet Hastanesine kaldırılan Tekin müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, motosikletle kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Zanlının, olaydan önce yakınlardaki bir restoranda oturduğunu, Tekin'in esnaf arkadaşını ziyaret için iş yerine girmesinin ardından harekete geçip saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edildi.

İş adamı silahlı saldırıda hayatını kaybetti
İş adamı silahlı saldırıda hayatını kaybetti
İş adamı silahlı saldırıda hayatını kaybetti
İş adamı silahlı saldırıda hayatını kaybetti
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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