Silahlı kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Adıyaman'da iki kişi arasında çıkan ve 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgada 1 kişi tutuklandı.

Turgut Reis Mahallesi'nde H.S. ile M.E. arasında henüz sebebi belirlenemeyen nedenle sözlü tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle M.E, yanında bulundurduğu tabancayla H.S'yi bacağından yaraladı. Yaralı H.S, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan şüpheli ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği Şubesinin yürüttüğü çalışmalar sonucu kent merkezinde suç aletiyle yakalandı. Zanlı, emniyetteki işlemlerini ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan olay anı bir işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, zanlının ateş etmesi ve olay yerinden kaçarak uzaklaşması görülüyor.