Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir işyerinde 10 televizyon çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Turgut Özal Mahallesi'ndeki bir işyerinde 10 adet televizyon çalınmasıyla ilgili soruşturma başlattı.
Çevredeki kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliğini tespit ettikleri S.A.'yı (22), düzenledikleri operasyonla yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! Adıyaman'da televizyon çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı - Son Dakika