Son dakika haberleri... ADÜ Kütüphanesi web sayfaları yenilendi - Son Dakika

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Recep Tayyip Erdoğan Kütüphanesi araştırmacıların, öğrencilerin ve engelli kullanıcıların daha rahat kullanabileceği işlevsel ve kullanıcı dostu ara yüze sahip yeni web sayfası ile hizmete girdi.

Özellikle pandemi sürecinde kullanıcıların kütüphaneye gelmesine gerek kalmadan araştırmaları için uzman kütüphanecilerden destek alabileceği canlı destek, aynı anda basılı, elektronik yayın tarama, kütüphaneler arası işbirliği hizmeti, süreli yayınlar, yeni gelen kitaplar, kitap talep formu, editör - yazar desteği ve açık erişim gibi birçok hizmete daha kolay ulaşabilecek yeni web sayfamızı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı desteği ile yenilendi.

YÖK tarafından Turuncu Bayrak ödüllü Recep Tayyip Erdoğan Kütüphanesi için aynı zamanda Engelsiz Kütüphane web sayfası da hizmete girdi.

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı web sayfasında https://kutuphane.adu.edu.tr adresinden, Engelsiz Kütüphane'ye https://site.adu.edu.tr/engelsizkutuphane/ adresinden ve e-posta olarak da kutuph@adu.edu.tr mail adresinden ulaşabileceğini belirtti. - AYDIN