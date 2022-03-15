Son dakika haber | AĞRIYLA GİTTİĞİ HASTANEDE AMELİYATLA KARNINDAN 5 KİLOLUK KİTLE ÇIKARILDI - Son Dakika
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Son dakika haber | AĞRIYLA GİTTİĞİ HASTANEDE AMELİYATLA KARNINDAN 5 KİLOLUK KİTLE ÇIKARILDI

15.03.2022 09:05

Son dakika gündem haberi: KARS'ın Arpaçay ilçesine bağlı Taşbaşı köyünde 4 çocuk annesi Gülümser Daşdemir (51), şiddetli karın ağrısı şikayetiyle gittiği Harakani Devlet Hastanesi'nde ameliyata alındı.

KARS'ın Arpaçay ilçesine bağlı Taşbaşı köyünde 4 çocuk annesi Gülümser Daşdemir (51), şiddetli karın ağrısı şikayetiyle gittiği Harakani Devlet Hastanesi'nde ameliyata alındı. Karnından 5 kiloluk kitle çıkarılan Daşdemir, operasyon sonrası rahatladığını söyledi.

Gülümser Daşdemir, 1 aydır şiddetli karın ağrısı yaşadığını belirterek, Harakani Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Tetkik ve MR görüntüleri sonucu karnında kitle olduğu tespit edilen Taşdemir, Erzurum'daki Atatürk Üniversitesi'ne sevk edildi. Gülümser Daşdemir'e, eşi Celal Daşdemir ile birlikte gittiği hastanede ameliyat için 21 Nisan 2022'ye gün verildi.

KİTLE İYİ HUYLU ÇIKTI

Hastaneden evine dönen Gülümser Daşdemir, ağrıları şiddetlenince Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde, Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Refik Ersin Eroğlu tarafından ameliyata alındı. 1 saat süren ameliyatta, Daşdemir'in karnından 5 kilo ağırlığında ve 40 santimetre genişliğinde kitle çıkarıldı. Patoloji sonucunda kitlenin iyi huylu olduğu belirlendi.

Gülümser Daşdemir'in karnında bulunan kitlenin başarılı ameliyatla alındığını söyleyen Dr. Eroğlu, Patoloji doktorları, 40 santimetre, 5 kiloluk kitle ve iyi huylu hastalık olduğunu düşündüklerini söyledi. Kesin sonuçlar, 15 gün içinde çıkacak. Hastamız ameliyat sonrası kendini iyi hissetmesi sonucu yarın veya ertesi gün taburcu edeceğiz dedi.

'AMELİYAT SONRASI RAHATLADIM'

Karın ağrısı ile kanamasının çok olduğunu belirten Gülümser Daşdemir, ameliyat sonrası rahatladığını söyledi. Karnından çıkarılan kitlenin iyi huylu olmasına da sevindiğini belirten Daşdemir, kendisini çok iyi hissettiğini kaydetti.

Şiddetli ağrıları olan eşinin başarılı ameliyatla sağlığına kavuştuğunu belirten Celal Daşdemir ise doktor ve sağlık ekibine teşekkür etti.

Son dakika haber | AĞRIYLA GİTTİĞİ HASTANEDE AMELİYATLA KARNINDAN 5 KİLOLUK KİTLE ÇIKARILDI
Son dakika haber | AĞRIYLA GİTTİĞİ HASTANEDE AMELİYATLA KARNINDAN 5 KİLOLUK KİTLE ÇIKARILDI
Son dakika haber | AĞRIYLA GİTTİĞİ HASTANEDE AMELİYATLA KARNINDAN 5 KİLOLUK KİTLE ÇIKARILDI
Son dakika haber | AĞRIYLA GİTTİĞİ HASTANEDE AMELİYATLA KARNINDAN 5 KİLOLUK KİTLE ÇIKARILDI

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Atatürk Üniversitesi, Devlet Hastanesi, Erzurum, Arpaçay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | AĞRIYLA GİTTİĞİ HASTANEDE AMELİYATLA KARNINDAN 5 KİLOLUK KİTLE ÇIKARILDI - Son Dakika


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