Son dakika haberleri | Ahlat'ta 'Tropik Göl Evleri' yapılacak - Son Dakika

Son dakika haberleri | Ahlat'ta 'Tropik Göl Evleri' yapılacak

Son dakika haberi: Bitlis'in Ahlat ilçesinde yaz turizminde konaklama sorununu giderecek tropik göl evlerinin yapımı için hazırlanan proje kabul edildi.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde yaz turizminde konaklama sorununu giderecek tropik göl evlerinin yapımı için hazırlanan proje kabul edildi.


Ahlat Kaymakamlığı Proje Koordinasyon Birimi tarafından hazırlanan "Ahlat Tropik Göl Evleri Teknik Tasarım ve Peyzaj" projesi, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının (DAKA) 2020 yılı Teknik Destek Programı kapsamında onay aldı. Proje ile Ahlat ilçesi sahilinde liman bölgesinde yörenin tarihi dokusuna uygun olarak tasarlanacak ahşap prefabriklerle ve peyzaj düzenlemesiyle yeni bir sosyal alan oluşturulacak. Proje hakkında gazetecilere açıklamada bulunan Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat, yeni gelişen eko turizm felsefesinin çevreden ekonomiye, siyasetten kültüre kadar yaşamın her alanında artık daha fazla egemen olduğunu söyledi. Erat, "Giderek lüks turizm hareketlerine katılım azalmakta, alışılmış turizm merkezlerinden uzaklaşma yönünde bir eğilim yaşanmaktadır. Zamanla daha da belirginleşen yeni tip turistin beklentileri, kalabalıktan uzak, doğa ile iç içe, abartılı olmayan huzurlu bir konaklama, iyi hizmet ve tüm bunların başında bozulmamış ve temiz bir çevrede aktif bir tatil olarak özetlenebilir. Taleplerdeki hızlı artış ekonomik olarak gelişmekte olan ülkeleri de alternatif turizm arayışına, dolayısıyla eko turizme yönlendirmektedir. Türkiye Turizm Stratejisi 2023'e bakıldığında, turizm çeşitlendirilmesi stratejisi adı altında, alternatif turizm türlerinden öncelikli olarak eko turizmin geliştirilmesi yer almaktadır. 2014-2023 Bölge Planında Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının TRB2 Bölgesi için vizyon dahilinde belirlediği amaçlar arasında Van Gölü'nün bütün bileşenleri ile turizme kazandırılması, sürdürülebilir çevre yönetiminin sağlanması ve turizm gelirlerinin sürdürülebilir bir şekilde arttırılması öncelik olarak yer almaktadır. Bizde kaymakamlık olarak ilçenin Van Gölü'ne sıfır noktasında, kentin gürültüsünden uzak, yat limanı kuzey yamacında, mikro klima ve topografik yapı olarak yatırıma uygun olan bin 876 metrekare yüzölçümüne sahip alanda yeni bir sosyal alan oluşturarak halkımızın hizmetine sunmak amacıyla bu projeyi yaptık. Proje rol model olarak ileride bölgede yayılma potansiyeli taşımakta olup sosyal alan olmasının yanında konaklama hizmeti de verebilecektir. Teknik tasarım ve peyzaj çalışmalarının tamamlanmasıyla proje uygulaması için ilgili hibe programlarına sunulacaktır" dedi. - BİTLİS

Bitlis, Ahlat, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 10:56 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri | Ahlat'ta 'Tropik Göl Evleri' yapılacak - Son Dakika Ekonomi
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